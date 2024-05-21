桃園埔頂區徵工程動工打造社宅交通基地 張善政：大溪寶地

桃園市長張善政今天下午至大溪區主持大溪埔頂營區區段徵收工程開工動土典禮，這塊過去的營區土地總面積13.64公頃，將斥資7.9億元打造埔頂社宅交通基地，張善政說，國防部把大溪埔頂營區轉移市政府，採區段徵收工程，未來開發客運轉運站、社會住宅及4座公園，捷運綠線延伸大溪在此拉過去，「這塊地是大溪寶地」，也是大溪發展非常重要的里程碑。

位於大溪埔頂都市計畫區的國防部營區搬至八德後，市政府為解決過去營區阻隔的交通問題，與軍方合作推動埔頂營區區段徵收開發計畫，活化閒置營區利用，市府工務局、新工處表示，市府配合軍方釋出營區土地及部分私人用地，總共13.64公頃面積進行區段徵收，未來規畫住宅區，建置社區住宅，規畫交通設施、拓寬仁和路和興建多條24公尺道路、規畫公園等公設，設置客運轉運站及未來捷運系統共構，總經費7.9億元，預計2027年5月完工。這項動工典禮由張善政與軍備局副局長王德本、民代多人進行動土。

張善政表示，感謝國防部配合把大溪埔頂營區轉移市政府，這塊大溪寶地採區段徵收工程為期3年，未來將開發成為客運轉運站，規畫社會住宅、4座公園及未來綠線捷運延伸大溪會經過這裡，該用地完整的樹木、生態環境優異，全部保留，區段徵收開工是大溪發展重要里程碑，未來會有非常好的交通轉運機能與住宅環境，希望工程在2027年如期如質完工。

市議員陳治文說，爭取多年的大溪埔頂營區區段徵收開工，未來有社會住宅，亦將規畫類似區域醫院完善的醫療建設，她也樂觀在此地建置埔頂轉運站，由於該處員樹林、仁和地段，為通往台66與國3必經道路，上下班車流大，為避免施工衝擊當地交通，市府周邊道路配套措施須好好規畫，希望工程如期完工，帶動大溪埔頂發展新面貌。

市議員李柏坊表示，大溪埔頂營區是埔頂重畫區的精華地點，土地非常完整方正，交通位置點好，未來建構客運轉運站，又有綠線捷運經過，還有規畫興建社會住宅，勢必可以帶動大溪區域發展，解決大溪交通問題，希望工程盡速完工。

在地的大溪區仁武里長邱詠峻說，該地區為主要交通要道，車輛流量大，經常塞車，里民一直想這塊軍營13公頃土地為何不活化開發，現在終於動工，未來還要做轉運站、有捷運經過，期盼工程盡快完工，並希望施工設法避免擾民。