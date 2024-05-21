新竹市科技追查欠稅車 去年查獲5339件開罰970萬

2024年使用牌照稅4月開徵。新竹市稅務局表示，今年開徵車輛計16萬8942輛及稅額14億1916萬元，統計至5月15日徵起稅額13億4133萬元，徵起率95%，尚有8300輛車未繳納，稅務局提醒，去年運用科技執法工具，共查獲5339件欠稅或註銷車使用公共道路，共處罰鍰971萬元，一旦被查獲不只補稅，還會被處應納稅額1倍以下罰鍰。

新竹市稅務局表示，在經國路與西大路口架設車牌自動辨識系統，每月將欠稅、停駛、繳銷車輛資料匯入，利用攝影機自動辨識違規車輛，產出舉發照片；稅務局也與交通處、監理站跨機關合作，以路邊停車格收費資料與全國欠稅、註銷等車輛進行交查，另以智慧停車柱影像辨識註銷車牌，掌握欠稅或註銷車使用公共道路的違章事證。

新竹市稅務局說明，使用牌照稅逾滯納期仍未繳納，如行駛公共道路或停放公共道路、路邊收費停車格等情形被查獲，除需補稅外，每次按欠稅額處0.3倍罰鍰，每年度以0.9倍為上限。舉例說明，某甲持有1600CC自用小客車1部，每年應繳使用牌照稅7120元，5月30日滯納期滿後仍未繳納，6月20日使用公共道路被車牌自動辨識系統攝影查獲，需補繳使用牌照稅7120元，還會被處1月1日至6月20日欠稅額3346元的0.3倍罰鍰1003元。