快訊

中捷砍人案正義馬尾哥血流滿面 健身工廠女經理一眼認出「送1年會籍」

馬尾男勇擋持刀砍人嫌！女友曝他對話喊「傷勢嚴重」：後悔叫他搭中捷

雨區再擴大！10縣市大雨特報 防雷擊、強陣風「恐下到晚上」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗縣查定房屋稅額…竹南居首 銅鑼增長金額超越頭份

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
今年房屋稅5月已開徵，苗栗縣竹南鎮人口已突破9萬，增加的房屋稅金額居全縣之冠，達到2624萬多元。記者胡蓬生／攝影
今年房屋稅5月已開徵，苗栗縣竹南鎮人口已突破9萬，增加的房屋稅金額居全縣之冠，達到2624萬多元。記者胡蓬生／攝影

今年房屋稅5月已開徵，苗栗縣竹南鎮人口已突破9萬，增加的房屋稅金額居全縣之冠，達到2624萬多元，但人口僅1萬6000多人的銅鑼鄉增加金額暴增至2515萬多元，超越全縣人口第一的頭份市，在全縣排名第二；縣府表示，主因是銅科大廠及鄉內新建案相繼完成，凸顯銅鑼科學園區加持的效應。

苗栗縣政府稅務局指出，今年查定的各鄉鎮市房屋稅總金額接近16.5億元，比去年增加8000多萬元，件數仍以縣內人口排名前三的市鎮居多，其中頭份4萬5035件，金額比去年增加1359萬元、竹南有3萬7955件，增加金額達2624萬元、苗栗市3萬6490件，但金額僅比去年增加193萬元；銅鑼鄉僅有5502件，但房屋稅總金額從去年1億出頭增加至1億2515萬，多出2500多萬元，金額增加的情況可說「十分亮眼」。

稅務局表示，銅鑼科學園區一些大廠相繼完工啟用，且鄉內新建案陸續完工使用，使得銅鑼鄉房屋稅增加金額大幅攀升。今年全縣房屋稅查定稅額突破億元的鄉鎮市，分別是竹南4億8000多萬元、頭份3億4000多萬元、苗栗2億1700多萬元、銅鑼1億2750多萬元，另外苑裡鎮也有1億800多萬元。

銅鑼鄉查定的房屋稅額今年暴增至2515萬多元，超越全縣人口第一的頭份市，在全縣排名第二，銅科園區加持的效應顯現。記者胡蓬生／攝影
銅鑼鄉查定的房屋稅額今年暴增至2515萬多元，超越全縣人口第一的頭份市，在全縣排名第二，銅科園區加持的效應顯現。記者胡蓬生／攝影

房屋 新建案 苗栗縣 頭份

延伸閱讀

苗縣小貨車逆向自撞翻覆 路邊2車遭波及…駕駛輕傷

重大建設一再擦身過 後龍成立推動委員會爭取納入大矽谷計畫

苗栗「北橫」頭份路口小貨車和轎車碰撞！駕駛全掛彩 1人送醫

頭份年輕人增加 縣府「量身打造」親子館、蟠桃公園獲建築園治獎

相關新聞

桃園交通局疏導收反效果？國2周邊道路驚見整排逆向車

桃園市交通局為改善八德區和平路680號至720號路段交通安全與順暢，日前將雙線雙向道路改為由西向東的單行道，辦法實施至今...

桃園埔頂區徵工程動工打造社宅交通基地 張善政：大溪寶地

桃園市長張善政今天下午至大溪區主持大溪埔頂營區區段徵收工程開工動土典禮，這塊過去的營區土地總面積13.64公頃，將斥資7...

新竹市科技追查欠稅車 去年查獲5339件開罰970萬

2024年使用牌照稅4月開徵。新竹市稅務局表示，今年開徵車輛計16萬8942輛及稅額14億1916萬元，統計至5月15日...

苗縣查定房屋稅額…竹南居首 銅鑼增長金額超越頭份

今年房屋稅5月已開徵，苗栗縣竹南鎮人口已突破9萬，增加的房屋稅金額居全縣之冠，達到2624萬多元，但人口僅1萬6000多...

台鐵平鎮站曾選田中央？桃議員駁：張善政替前市府善後

桃園市鐵路地下化隨著出土路線往南移，交通部尚未公布平鎮站確切位置。市議員陳韋曄今天在總質詢強調，當初基於平鎮是第三大人口...

新竹基層警薪水差？ 網熱議竹北房價物價非公務員可負擔

新竹縣竹北警分局傳出疑似有女警不惜下海賺辛苦錢，引起外界議論基層員警薪水是不是真的如此差，不過女警同仁透露，該名女警月薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。