苗縣查定房屋稅額…竹南居首 銅鑼增長金額超越頭份

今年房屋稅5月已開徵，苗栗縣竹南鎮人口已突破9萬，增加的房屋稅金額居全縣之冠，達到2624萬多元，但人口僅1萬6000多人的銅鑼鄉增加金額暴增至2515萬多元，超越全縣人口第一的頭份市，在全縣排名第二；縣府表示，主因是銅科大廠及鄉內新建案相繼完成，凸顯銅鑼科學園區加持的效應。

苗栗縣政府稅務局指出，今年查定的各鄉鎮市房屋稅總金額接近16.5億元，比去年增加8000多萬元，件數仍以縣內人口排名前三的市鎮居多，其中頭份4萬5035件，金額比去年增加1359萬元、竹南有3萬7955件，增加金額達2624萬元、苗栗市3萬6490件，但金額僅比去年增加193萬元；銅鑼鄉僅有5502件，但房屋稅總金額從去年1億出頭增加至1億2515萬，多出2500多萬元，金額增加的情況可說「十分亮眼」。