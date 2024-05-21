台鐵平鎮站曾選田中央？桃議員駁：張善政替前市府善後

桃園市鐵路地下化隨著出土路線往南移，交通部尚未公布平鎮站確切位置。市議員陳韋曄今天在總質詢強調，當初基於平鎮是第三大人口行政區，要求市府爭取朝大車站規畫，平鎮站的腹地要能同時容納捷運橘線車站「共站不共構」加速完成大車站建設，同時做好周邊的接駁轉運。

陳韋曄強調平鎮大車站的重要和必要，除了上述平鎮是桃園第三大人口區，鐵路地下化進程超過10年，如今終於迎來落實時機，現在的新富一街臨時站地點因腹地狹窄，未來發展潛力有限，他非常支持將車站遷至環南路旁心路基金會南側區域，但是一定要擴大站體和腹地，並與公車、捷運橘線結合，停車的空間一定要增加提升通勤便捷，促進區域經濟發展，不能重蹈現在中壢車站腹地小的問題。

陳韋曄指出，為了健全大車站未來的發展，都發局同時展開平鎮高中南側農業區的整體開發計畫，打造平鎮地區「新都心」，帶動周邊商業活動。所以市府應優先考慮增加停車空間和公車接駁運輸動線，並請捷運工程局評估將捷運橘線與平鎮車站共站不共構，以縮短轉乘動線便利旅客，並預留第二階段捷運路網「宋屋楊梅線」的設站空間，將此處建設成為可「共站轉乘」的三鐵交會車站。

市長張善政表示，鐵路地下化平鎮車站當初因為地下化出土有坡度問題，交通部因此規畫在現在的臨時站，而且界定為通勤站腹地小；後來地下化的出土位置往南移，這樣就不必在現在的位置，市政府會建議交通部從現在的臨時站往南移，不到200公尺就在環南路心路基金會這邊有附1公頃多，應能為平鎮站提供更大腹地，加上捷運站也在這裡以連通的方式加入營運，成為高運量的車站，也會加速平鎮的都市發展。

陳韋曄指出，早在縣政府時期無論鐵路高架或地下化，經過可行評估都選址東周鋼鐵廠的位置，也都有規畫公共設施包括道路，不是外傳「田中央」的車站，可行性評估裡面都有說明，腹地非常大，用田中央的車站這個說法非常不妥當。後來是鄭文燦前市府，把車站移到現在臨時站腹地狹小的位置，一直有爭議，而張善政市府團隊在後面收爛攤子。

陳韋曄問「會不會覺得很委屈？」張善政表示，當時有當時的環境限制（指鐵路地下化出土段未南移前），市政府現在調整車站環境限制像出土段往南移，改變當時的環境限制，未來的施展空間會更大。

陳韋曄同時質詢經發局長張誠，問他過去選立委的時候把平鎮站看成小車站，現在又有什麼看法？張誠坦言，當時接到的資訊是平鎮站被定位為通勤站，因此覺得不需要太大的腹地，現在看市政府把車站移到新地點的決定非常好，因為可以同時解決通勤站和腹地的問題。

陳韋曄肯定張善政真正關心平鎮站的地點和發展，所以當初才會和他與立法委員、捷工局局長和市府團隊等人到平鎮會勘，了解鐵路地下化出土段有必要南移，還有平鎮永久站真的不適合放在現在的臨時站這裡，因為沒有腹地和發展的空間。

張善政說，當時因為交通部鐵道局已經要準備施工，變更車站位置有急迫性，他於是帶著團隊、立委、議員到現場會勘，並向交通部反映永久站有必要往南遷到心路基金會這邊；將來平鎮站會是一個有長度的車站，除了在心路基金會環南路這邊車站主體這邊有出口，車站也會往南延伸到老街溪邊，過老街溪以後還會再做一個出口。