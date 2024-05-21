新竹基層警薪水差？ 網熱議竹北房價物價非公務員可負擔

新竹縣竹北警分局傳出疑似有女警不惜下海賺辛苦錢，引起外界議論基層員警薪水是不是真的如此差，不過女警同仁透露，該名女警月薪約5萬初、無負債，沒有理由兼差，不過網友熱議卻指出，竹北房價、物價高昂，連公務員月薪都負擔沉重。

據了解，遭傳在護膚店兼差的女警為偵查佐，107期特考班畢業，目前月薪約5萬4千元上下，曾在竹縣新埔警分局、竹北分局三民派出所及偵查隊服務，事發後被暫時調往橫山警分局，但目前情緒十分低落，分局已特別給予她關懷。

女警同僚證實，女警是南部人，爸爸還是退休警官，獨自一人隻身在竹北工作，目前在外租屋，不過女警自己有存款及股票，實在不太可能為了賺外快而鋌而走險到護膚半套店兼差。

據傳，這家位於新竹市的護膚店，店內小姐的價碼一節2800元，秘密提供「手工」服務。女警被查獲當日自稱是因為護膚店謝姓經理是她的好友，她單純前往拜訪，未料當晚9點半新竹市警方突襲臨檢，竟當場在現場查獲這名女警。

因女警兼差下海情節太離奇，引起網路熱議，不少網友指出因通貨膨脹，竹北房價及物價都超越台北，租屋市場套房價格高達數萬元，即便是收入穩定的鐵飯碗公務員，要在竹北生活都十分辛苦，難負擔竹北房價及物價。

竹北基層員警透露，以警察月薪來說已經高出領薪族不少，若能妥善理財及節省，正常生活不是問題，不過竹北確實房價非常高，且警察收入與竹科工程師有不小落差，以基層公職薪水若不吃不喝存錢要在本地買房，恐怕也要至少存錢15年甚至20年以上。