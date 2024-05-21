苗栗縣警局編制員額增42人 議員：不要內勤滿滿、外勤累歪歪

苗栗縣警察局編制將新增42名員額，其中26名基層員警，縣議員楊文昌等人希望人力可以用在刀口，逐漸增補人力後，盤點幅員廣大、觀光客眾多的非主力所，恢復駐守警力，降低偏遠地區治安衝擊。

縣府今天縣務會議通過修正縣警察局及各分局、直屬隊組織規程暨編制表，草案將增加42名員額，其中26名警員，縣警局長陳世煌說，目前縣警局編制1297人，預算員額1289人，實際1198人，缺額91人，縣長鍾東錦支持，並獲爭取警政署核定，新增編制42人，預算40人。

楊文昌表示，大法官釋憲保障健康權，偏遠地區非主力派出所被聯合服勤，沒有警力駐守，影響治安很大，尤其今年竹筍季節，因竹筍價格好，警力又是空窗，以致偷採竹筍事件頻傳， 希望增補警力後盤點，以幅員及觀光客等考量，逐步恢復偏遠地區派出所。

縣議員羅貴星也建請縣警局盤點人力配置，不要內勤滿滿、外勤累歪歪；縣議員劉美蘭表示，泰安鄉有龍山、大興、象鼻、梅園派出所閒置，因地處觀光區一定要做好廳舍管理維護，假日派員守望，否則容易成死角。

陳世煌說，1個派出所至少有7名警力，才會合需求，因此縣警局採聯合服勤因應，44個派出所，變20個派出所，一年多來檢討，其中有4個派出所，可能有鞭長莫及的狀況，草案增加的人力，包括10月警專畢業生及統調，縣警局會滾動式檢討增補的人力，一旦人力足夠，有可能恢復非主力派出所。

警方將盤點勤務，例如竹筍、草莓等產季，規畫護竹筍、草莓專案，或於假日派警力駐守，切合地方特性需求，至於目前被聯合服勤的派出所廳舍，將評估提供員警住宿，或規畫治安會議場地等用途，避免破窗效應。