買到仿冒藥賣家身分不明求償無門…桃園1年查獲423件網路賣藥

桃園市衛生局近來接獲民眾反映，在網路購買的藥品疑似是仿冒品，賣家身分卻無法確認，導致求償無門。衛生局表示，統計去年至今年4月，共查獲網路違規販售藥品423件，已依法裁處96件，其他移請其他縣市衛生局處理，另有68件為賣家身分不實移請警察局偵辦；提醒民眾透過網路販售藥品已違法，請勿購買。

衛生局表示，隨著網路購物便利性日漸增加，越來越多民眾習慣從網路購買日常用品，但透過網路可能買到來路不明藥品造成健康危害，也常因賣家身分不實無法求償的情形，民眾如需購買藥品，務必經過醫師或藥師專業諮詢，才能確保藥品來源安全無虞。

衛生局表示，稽查過程發現有不法人士盜取他人個資申請網路平台帳號，並違規刊登販售來路不明藥品，已違反藥事法第27條及個人資料保護法第41條、刑法第210條之行使偽造私文書罪等相關規定，最高可處5年以下有期徒刑，請民眾切勿以身試法。

另也發現有民眾將個人網路帳號以數千元不等金額，租借給他人使用，被用來刊登販售不法產品，雖非帳號申請人親自刊登販售，也構成行政罰法規定的共同違法行為，只租借帳號也必須負起法律上責任，提醒民眾切勿將個人資料授予他人使用。