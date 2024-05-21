機捷通車7年…議員諷A10重劃區發展「空空如也」張善政：盡快改善

桃園國際機場捷運通車7年，議員錢龍今天市政總質詢指出，機捷A10山鼻站（蘆竹區）重劃區整體發展「空空如也」，地方上爭取A10軌道下閒置空間活化利用，改善捷運山鼻站公車動線並增設臨時接送區，還有機捷軌道增設隔音牆講很久了，如果加上桃捷公司列車行駛降噪的對策，一定會讓人民有感，市政府這些事要趕快做。市長張善政強調會整體檢討需求，盡快改善處理。

錢龍表示，A10捷運站開站至今，站體周邊發展仍空空如也，好不容易ＴPASS帶來了通勤人潮，機捷往龜山、林口雙北尖峰時段的加班車也從這站開始發車，市府相關單位要審慎評估，找出對策帶動機捷A10重劃區整體發展。

錢龍說，A10站出入口對面的空間現況雜草叢生，目前除了定期修整並無其他用途，應該要活化利用，包括在橋下闢建運動空間打造遊戲場、市集，同時建立捷運A站與客運接駁、UBike的交通網絡。這裡也是機捷田園景觀大道所在，可以串連桃林鐵路自行車道，憑藉各項交會點優勢，必定可以帶來更多人潮。

錢龍指出，A10軌道高架下閒置空間前面有公車站，公車停靠時會影響後方車輛動線，而且經常在南山路三段與機捷路二段路口大迴轉，交通事故頻傳，建議在高架適當的墩柱之間增設公車迴轉道，讓公車的行駛與乘客的上下車更安全。

錢龍也提到，公車停靠站常有接送民眾臨停的車輛，造成公車停靠困難，主因是這裡未設置臨時接送區，形成接送車輛與公車互相爭道狀況，為了保障民眾上下車安全，建議將站體旁的UBike，移置站體退縮空間，將原先UBike場站改設為臨時接送區。

交通局長張新福答詢，表示將盡快會勘處理，UBike可以調整位置，也可以考慮利用閒置空間設置停車場。