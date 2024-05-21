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擺脫行人地獄廣設行人、通學步道 桃議員批又衍生這問題

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市八德區永豐路通學步道、機車格造成路幅縮減，議員認為機車停車格應該另外找空間。圖／桃園市議會直播畫面
桃園市八德區永豐路通學步道、機車格造成路幅縮減，議員認為機車停車格應該另外找空間。圖／桃園市議會直播畫面

桃園市議員呂林小鳳今天上午在議會總質詢指出，市府近年擺脫行人地獄的問題，廣泛改善人行步道，校園周邊大推通學廊道，這是好事，但是有的路邊增設人行道、通學步道，旁邊又畫機車停車格路幅縮減，原本就難負荷尖峰時段車流，現在反而更塞車，市府規畫顯然欠妥。

交通局長張新福答詢說明，畫機車格是附近店家反映，希望畫停車格避免亂停影響車輛、行人動線，呂林小鳳強調不反對停車格，但是不能都畫在路幅原本就小的馬路，應該找合適的空間規畫機車停車格，桃園市不少道路都碰到同樣的問題，市府要通盤檢討。

呂林小鳳質詢時播放八德區永豐路至市立永豐高中路段的照片，說明畫面除了人行步道，還看到鄰接著一排的機車停車格，結果路幅不足，每逢尖峰時段這裡交通一定大打結，市府改善行人動線空間，卻製造新的問題，一定要多加考量實際的交通狀況，以免顧此失彼。

呂林小鳳再舉例八德國小、八德國中的興豐路不到15公尺寬，中山路不到10公尺，一樣是通學步道加機車停車格，一部分還要用到私有地，地主不願意豈不是衍生民怨？民眾反映希望有機車格，但是不一定要畫在路邊啊，交通局要整體考量店家、行人的需求哪個重要排除序位，看看日本哪有機車格畫在馬路邊的。

呂林小鳳建議在學校周邊公有土地，增設專用機車停車場，讓使用通學廊道的學生，與有停車格需求的機車族，及汽車行駛順暢達到三贏。

呂林小鳳指出，八德區早期都市規畫未盡完善，不是所有道路的路幅都夠寬，都能一體適用人本友善等相關政策，像前面說的永豐路至永豐高中的路段約10公尺寬原本路幅就不大，本來就是交通熱點又鄰近鐵路平交道、縱貫路台1線，在路邊開人行道又畫機車格，交通一定大打結。

議員呂林小鳳指市政府規畫人行道、通學步道的時候也造成路寬縮減，衍生尖峰時段車流回堵。圖／桃園市議會直播畫面
議員呂林小鳳指市政府規畫人行道、通學步道的時候也造成路寬縮減，衍生尖峰時段車流回堵。圖／桃園市議會直播畫面

人行道 停車格 行人地獄

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