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工程行清洗殘漆害客雅溪染成牛奶河 環保局開罰命復原

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市客雅溪被染成牛奶河，新竹市環保局獲報前往稽查，發現是某工程行員工清洗工具殘漆造成。圖／新竹市環保局提供
新竹市客雅溪被染成牛奶河，新竹市環保局獲報前往稽查，發現是某工程行員工清洗工具殘漆造成。圖／新竹市環保局提供

新竹市客雅溪昨天出現不明乳白色液體，整條河被染成「牛奶河」，引起各界關注。新竹市環保局獲報前往稽查，發現是某工程行員工清洗工具殘漆，產生廢水經水溝流入客雅溪造成，將對該工程行開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並要求清除水溝及客雅溪岸邊殘留白色廢水，如屆期未完成改善，將按次處罰。

有網友在臉書社團「新竹大小事」貼文指出，客雅溪不明原因整條變成牛奶河，也擔心河裡的生物「全慘了」。也有網友指出，客雅溪這幾年經過整治，已有很多水鳥和溪底生物生存，看到客雅溪被汙染都很生氣，呼籲市府應嚴懲不肖工廠。

新竹市環保局說明，昨天獲報後，立即派員前往稽查，經測量客雅溪當賢橋下游現場水質，經檢測水溫為28.2℃、酸鹼度（pH）為7.67、導電度為507.1μs/cm，溶氧為4.35 mg/L，目前水溫、酸鹼度、導電度、溶氧等尚無異常，另也已第一時間採樣懸浮固體、化學需氧量、氨氮及重金屬等送檢驗分析，待後續實驗室結果出爐，將以採證廢水之檢測報告作為依據，確定此次水汙染事件之裁罰金額。

新竹市環保局呼籲，含有汙染物之各類廢水及汙水應妥善處理，切勿直接排放至河川，若造成水汙染將依法開罰。市民如果在竹市轄內發現水汙染情形，請於第一時間撥打1999市民專線或環保局公害陳情專線0800-066666進行通報，相關單位將立即進行處置，全力守護水環境清潔生態。

新竹市客雅溪被染成牛奶河，新竹市環保局獲報前往稽查，發現是某工程行員工清洗工具殘漆造成。圖／新竹市環保局提供
新竹市客雅溪被染成牛奶河，新竹市環保局獲報前往稽查，發現是某工程行員工清洗工具殘漆造成。圖／新竹市環保局提供
新竹市客雅溪被染成牛奶河，新竹市環保局獲報前往稽查，發現是某工程行員工清洗工具殘漆，將對該工程行開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。圖／新竹市環保局提供
新竹市客雅溪被染成牛奶河，新竹市環保局獲報前往稽查，發現是某工程行員工清洗工具殘漆，將對該工程行開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。圖／新竹市環保局提供
新竹市客雅溪昨天出現不明乳白色液體，整條河被染成「牛奶河」，引起各界關注。圖／取自新竹大小事
新竹市客雅溪昨天出現不明乳白色液體，整條河被染成「牛奶河」，引起各界關注。圖／取自新竹大小事
某工程行員工清洗工具殘漆的廢水，流入新竹市客雅溪。圖／新竹市環保局提供
某工程行員工清洗工具殘漆的廢水，流入新竹市客雅溪。圖／新竹市環保局提供

新竹 環保局

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