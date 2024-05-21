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桃園交通局疏導收反效果？國2周邊道路驚見整排逆向車

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市八德區和平路680號至720號日前從雙線雙向道路改為由西向東的單行道，辦法實施至今4天，仍有不少民眾誤闖，出現整排車逆向情景。圖／翻攝自臉書「爆料公社二社」
桃園市八德區和平路680號至720號日前從雙線雙向道路改為由西向東的單行道，辦法實施至今4天，仍有不少民眾誤闖，出現整排車逆向情景。圖／翻攝自臉書「爆料公社二社」

桃園市交通局為改善八德區和平路680號至720號路段交通安全與順暢，日前將雙線雙向道路改為由西向東的單行道，辦法實施至今4天，仍有不少民眾誤闖，出現整排車逆向情景，有民眾錄影PO網質疑「現在逆向完全沒在怕了」；為此，交通局將增設道路改道資訊牌面提醒用路人注意。

八德區長安街與和平路鄰近國道2號鶯歌系統交流道，上下班通勤尖峰車流量大，欲從和平路轉長安街進而銜接興豐路的車流經常造成和平路車流回堵，也常有車輛爭道擦撞導致壅塞情況更加惡化；交通局為改善狀況，5月14日公告和平路680號至720號路段從雙線雙向改為由西向東單行道，辦法18日上路，地上標線也重新調整，但仍有民眾未注意，逆向行駛情事頻傳。

有民眾將逆向情景錄影PO網，影片可見7、8輛車排隊逆向行駛，其中還有一輛砂石車，錄影者直呼「嚇人，這樣要怎麼過」，網路PO文留言則稱「現在逆向完全沒在怕了」。

交通局交通工程科長曾啟倫表示，該路段上周公告調整動線後，18日前已完成號誌及標線調整作業，18日當天也有到現場觀察，確實還有部分民眾會誤闖，後續將再增設道路已經改到的資訊路牌放在和平路沿線，提醒駕駛人調整動線。

國道 桃園 網路

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