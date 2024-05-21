校園午餐魚刺卡喉嚨 苗縣長：選食材也要教吃魚

苗栗縣政府推動校園營養午餐升級，每週2次高鈣午餐菜單，日前卻有學生遭魚刺卡喉嚨送醫，苗栗縣長鍾東錦今天表示，將請學校選用較少細魚刺的食材，同時加強食魚教育。

苗栗縣政府教育處113年度推出「校園供餐質量升級」，學生營養午餐加碼新台幣10元計畫，每週增加2次牛乳供應，並推出適合學校午餐使用的高鈣午餐菜單，其中包括魚類、海苔、堅果和起司類等食品及苗栗在地特色食材入菜。

鍾東錦今天在縣務會議中表示，近日接獲家長反映，學校選用部分魚類魚刺偏多，導致魚刺卡在孩子喉嚨，經家長緊急接回就醫才解除危機。

鍾東錦指出，小學生在吃魚時，可能對於較細的魚刺無法排除，為避免類似意外再次發生，已請教育處督促各校選用已去刺處理或細魚刺較少的食材供應，並於用餐時提醒學童多加注意，宣導細嚼慢嚥的用餐習慣。

鍾東錦說，「吃魚還是很重要」，部分學童對於對細魚刺不擅處理，除了適度篩選食材，也要加強食魚教育，教孩子怎麼吃魚，才能兼顧營養，在安全無虞情況下達到營養均衡。