快訊

不只女警護膚店兼差！ 基層再爆偵查隊長縱容代簽上班打電動 竹縣警處分

外送下一步／平台合併握有絕對議價權力 貿然提高抽成恐成三輸局面

車廂內一度漆黑！台電供電異常 高鐵4列車跳電停車、5列車延誤

校園午餐魚刺卡喉嚨 苗縣長：選食材也要教吃魚

中央社／ 苗栗縣21日電

苗栗縣政府推動校園營養午餐升級，每週2次高鈣午餐菜單，日前卻有學生遭魚刺卡喉嚨送醫，苗栗縣長鍾東錦今天表示，將請學校選用較少細魚刺的食材，同時加強食魚教育。

苗栗縣政府教育處113年度推出「校園供餐質量升級」，學生營養午餐加碼新台幣10元計畫，每週增加2次牛乳供應，並推出適合學校午餐使用的高鈣午餐菜單，其中包括魚類、海苔、堅果和起司類等食品及苗栗在地特色食材入菜。

鍾東錦今天在縣務會議中表示，近日接獲家長反映，學校選用部分魚類魚刺偏多，導致魚刺卡在孩子喉嚨，經家長緊急接回就醫才解除危機。

鍾東錦指出，小學生在吃魚時，可能對於較細的魚刺無法排除，為避免類似意外再次發生，已請教育處督促各校選用已去刺處理或細魚刺較少的食材供應，並於用餐時提醒學童多加注意，宣導細嚼慢嚥的用餐習慣。

鍾東錦說，「吃魚還是很重要」，部分學童對於對細魚刺不擅處理，除了適度篩選食材，也要加強食魚教育，教孩子怎麼吃魚，才能兼顧營養，在安全無虞情況下達到營養均衡。

鍾東錦 食材

延伸閱讀

影／營養午餐學生魚刺卡喉嚨 鍾東錦：食材及食魚教育並進防意外

民怨炸鍋！下頭份交流道要卡30分鐘？ 縣府先加大車道容量

苗栗出現第2例登革熱境外移入個案 鍾東錦校園宣導防治

將參加賴清德520就職典禮 「藍營大兵」鍾東錦：國家大事不分藍綠

相關新聞

看得到也要吃得到 苗栗庇護工場盼納入鼓勵優採對象

苗栗縣政府把優先採購的「餅」做大，今年5月啟動義務單位以外，人民團體、社區發展協會等單位採購身心障礙團體、機構產品或服務...

白葉枯病衝擊稻米產量 新品種「苗栗3號」耐病又耐寒

白葉枯病嚴重時導致稻穀充實不良、白米品質下降等，是水稻最重要的病害之一，農業部苗栗區農業改良場與國立中興大學歷經10多年...

客委會補助粄條節 辦在竹北惹議

新竹縣新埔、竹東、北埔等客家庄粄條遠近馳名，縣府還在新埔打造客家粄條之鄉，今年遭寶林茶室食安事件波及生意，客委會近期核定...

溶氧量太低？ 中壢老街溪魚群暴斃

桃園市中壢老街溪河段前天深夜陸續出現魚群翻肚死亡，隨著溪流漂浮，民眾目睹大量魚群暴斃、散發惡臭慘況，質疑又是工廠濫排汙水...

桃園危老重建六都之末 民代：震不安心

桃園市老舊建物逾30萬戶，獎勵危老輔導案件卻僅184件，居六都之末，民代憂心地震頻繁恐影響居住安全。市府都發局表示，已研...

機車停滿 公車無處載客 竹市光華北街 將畫黃線供停靠

新竹市光華北街兩側店家多，路邊都被機車停滿，沒有商家願意在門口設公車站牌，衍生公車貨車違停載客卸貨、後方車輛逆向通行等亂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。