15年磨一劍 抗白葉枯病水稻苗栗3號育成

為改善水稻白葉枯病問題，農業部苗栗區農改場今天表示，經與中興大學合作15年選育出新品種「苗栗3號」，具備抗性基因，可減少藥劑使用，且具耐寒性，若遇低溫可減少損害。

苗栗區農改場發布資訊指出，白葉枯病是水稻最重要的病害之一，嚴重時會導致稻田白茫茫、稻穀充實不良、白米品質下降，甚至造成產量損失，因此與中興大學合作，歷經10多年合作，終於選育出具抗性基因的水稻新品種「苗栗3號」。

苗栗區農改場場長呂秀英指出，研究過程是透過分子標誌輔助育種技術，將白葉枯病抗性基因導入「台南11號」，經田間性狀選拔，兩期作平均表現達到「抗級」，民國112年已通過命名為水稻「苗栗3號」，有利於減少白葉枯病發生，後續將以好發區域優先推廣栽種。

呂秀英並指出，「苗栗3號」採用中晚熟品種栽培管理模式，經過2年共4期作的區域試驗顯示，產量、生育日數及抗倒伏性、秧苗期耐寒性，都與「台稉9號」相近；白米品質與成熟期耐寒性則都優於「台稉9號」；若在北部種植，還能減少低溫損害。

她補充，水稻「台南11號」是國內種植面積最大的品種 ，然而對白葉枯病不具抗性，若生育中後期遭遇颱風或東北季風過後，都需用藥劑預防，增添威脅農民健康及食安的風險，因而與中興大學合作品種育成。