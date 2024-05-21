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部苗50周年院慶 聘28里長任健康大使

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

衛福部苗栗醫院昨天50周年院慶，先前賴清德總統曾期許部苗以準醫學中心為發展定位，但急重症醫療、放射腫瘤中心多次流標，部苗院長徐國芳說，會努力把醫院做好、做起來，才不會愧對大苗栗鄉親。

苗栗人遇重大醫療多往台中或新竹跑，唯一公立醫院部苗發展備受地方期待，昨天院慶聘任苗栗市28名里長擔任「健康大使」，希望預防保健做得更廣更深。徐國芳、前縣長徐耀昌、副縣長鄧桂菊及立委邱鎮軍、陳超明等人合切蛋糕，見證部苗邁入50周年。

邱鎮軍、陳超明表示，他們會在立院協助推動部苗2項重大醫療工程，縣府近年也推動策略聯盟，提升醫療品質，鄉親不用迷信品牌效應，舟車勞頓到外縣市求醫。

目前部苗急重症醫療、放射腫瘤中心工程受矚目，部苗指出，總經費12億多元的放射腫瘤中心大樓工程，去年至今流標6次，3億多元的放射腫瘤中心工程更已流標14次，分析可能受到物價上漲、缺工缺料及科技大廠工程排擠效應影響，導致無廠商投標，院方會檢討，希望盡快決標施工。

去年11月2日賴總統曾經赴苗栗關心部苗2工程進度，也提出苗栗醫療升級政見。當時他表示，苗栗近53萬人口，醫療資源相對不足，縣內迄今沒有醫學中心或準醫學中心，未來將要協助加強苗栗的區域醫院建設，期許部苗以準醫學中心為發展定位，他將提供協助。

腫瘤 邱鎮軍 醫學

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