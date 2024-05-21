機車停滿 公車無處載客 竹市光華北街 將畫黃線供停靠

新竹市光華北街兩側店家多，路邊都被機車停滿，沒有商家願意在門口設公車站牌，衍生公車貨車違停載客卸貨、後方車輛逆向通行等亂象。竹市交通處回應，已獲郵局周邊住家同意，未來路邊標線也將改畫黃線，供公車臨時停靠。

光華里有北區行政大樓，勞工局、區公所、戶政所、衛生所等單位集中辦公，還有光華國中及節孝坊古蹟，相當繁榮，但早期街道畫分欠缺整體規畫，導致現今道路雜亂，有「光華迷宮」之稱。

市議員林彥甫說，光華北街交通險象環生，他接獲民眾陳情後，邀交通處和新竹客運研商，也與店家不斷溝通，最後取得折衷方案，交通處將把白線改畫黃線，並找適當地點畫設卸貨停車格，雖然不是最好的方法，但期盼可以改善目前的停車亂象，讓駕駛和行人都有更安全的交通環境。

新竹市交通處表示，光華北街雙向僅各一車道，沿線住家密集且停車需求殷切，若利用住家前方設立公車停靠區，將會影響住家出入及停車，故僅能利用郵局前方設立公車站牌；未來如需於住宅密集區域畫設公車站點，會持續與周邊住家協調，提供適當空間供公車停靠與民眾候車。