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溶氧量太低？ 中壢老街溪魚群暴斃
桃園市中壢老街溪河段前天深夜陸續出現魚群翻肚死亡，隨著溪流漂浮，民眾目睹大量魚群暴斃、散發惡臭慘況，質疑又是工廠濫排汙水釀禍。市府估計至少1萬5千條魚死亡，緊急調查汙染源，卻發現溶氧量降低到0.4mg/L，遠低於最低值4mg/L，可能是肇禍主因。
民眾通報中壢老街溪從中正路至環北路約1公里長河段，魚群陸續翻白肚，路過的民眾掩著鼻子議論紛紛，懷疑上游的工廠亂排汙，盼早點抓到汙染源。
市府水務局一早派人趕往老街溪興南堰至新明橋間元化路段，沿河清除死魚，避免發臭魚屍干擾民眾生活；沿岸住戶也向市議員謝美英陳情，直指一早開窗就聞到濃烈惡臭，謝立刻到場了解。
謝美英說，雖初步排除廢水汙染，可能與水中溶氧量偏低有關，建議市府遇太熱或水位過低提前預防或加強巡檢，而非看到問題再處理，不符效率也有礙市容。
環保局表示，前夜11時40分派員檢測，並聯繫水務局處理死魚，水質PH值8.1、水溫24.9度、無化學重金屬和異味、水色透明，溶氧0.4mg/L明顯變差，因為魚群正常生長溶氧必須在4mg/L以上，懷疑前天大雨把油漬、汙染物沖至河川，致溪水溶氧量變差，將進一步查證。
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