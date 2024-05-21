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桃園危老重建六都之末 民代：震不安心

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市獎勵危老輔導案件僅184件，居六都之末，民代憂心地震頻繁恐影響居住安全。圖為0403地震造成毀損的房屋。本報資料照片
桃園市獎勵危老輔導案件僅184件，居六都之末，民代憂心地震頻繁恐影響居住安全。圖為0403地震造成毀損的房屋。本報資料照片

桃園市老舊建物逾30萬戶，獎勵危老輔導案件卻僅184件，居六都之末，民代憂心地震頻繁恐影響居住安全。市府都發局表示，已研擬推動防災型專案都更，6月將成立都更專案辦公室，協助老舊的社區大樓申請重建。

市府統計，桃園市老舊建物中，大樓約9萬戶、公寓5萬5千多戶、透天15萬5千多戶，但桃園獎勵危老輔導案件僅184件，遠低於台北市的1030件、新北市550件、台中市760件、台南市346件、高雄市316件。

議員劉曾玉春、李家興昨天質詢，4月3日強震後，老舊建築結構備受關注，桃園的危老重建案量卻是六都最低，質疑申請條件過於嚴苛，導致申請狀況不佳，呼籲市府提出更好的獎勵條件，積極輔導。

都發局長江南志回應，桃園獎勵危老案件申請件數較少，原因是桃園市比較「年輕」，建商多在整體開發區開發；雙北等其市則因土地飽和，較常在舊市區尋找開發標的。他說，強震後，桃園共70棟建築判定有危險之虞，包含紅單7件、黃單63件，市府已訂修繕補助計畫，紅單補助100%，上限150萬元；黃單補助85%，上限100萬元；非紅黃單社區最高補助20萬元。

江南志說，危老案件重建需土地及建物所有權人100%同意，整合不易，市府正研擬推動防災型專案都更，一定面積以上、具潛在危險的社區，經50%同意、申請，住宅處即專案協助，最高得以基準容積的2倍或原容積的1.5倍都更重建。

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