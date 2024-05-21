客委會補助粄條節 辦在竹北惹議

新竹縣新埔、竹東、北埔等客家庄粄條遠近馳名，縣府還在新埔打造客家粄條之鄉，今年遭寶林茶室食安事件波及生意，客委會近期核定補助縣府100萬元辦粄條節，地點卻選在竹北，在地人不解。副縣長陳見賢直言「我也很納悶」，但「出錢的人說了算」。有民代質疑客委會做球給竹北市長鄭朝方，鄭未回應；縣府近日將提列修正計畫，持續與客委會溝通辦理地點。

客委會先前回應，縣府所在地多是全縣粄條業者聚集的區域，單次活動宣傳效果最好，已同意補助並建議新竹縣辦在竹北市，苗栗縣辦在苗栗市。苗栗市公所獲客委會補助100萬元，加上公所配合款12萬元，暫定在五文昌廟首辦粄條節。

客委會為復振客庄粄條生意，以專案受理客庄縣市政府推辦粄條節的提案，但客委會卻建議在竹北市舉辦，引發熱議。新埔鎮公所表示，新埔與高雄美濃都是客家粄條美食重鎮，一向有「北新埔、南美濃」之說，新埔人叫它「粄條」，美濃人叫它「面帕粄」。

議員彭余美玲昨在議會質詢直言，在竹北哪吃粄條「可能要問Google才知道」；但她問過很多鄉親，竹北的印象好像只有越南河粉。

「竹北賣粄條店家不多，但出錢的說了算。」副縣長陳見賢直言「到竹縣吃粄條不是到新埔，就是去竹東、北埔或芎林」，但客委會出錢，他仍樂見其成。

對在竹北辦粄條節，新埔粄條店家多表達「沒意見」，只希望多辦幾場，加強宣傳力道；新埔鎮公所主秘王偉全則表示「很不可思議」，上周才向客委會提案250萬元辦粄條節，沒想到縣府提案先過關，擔心受到經費排擠。

竹北選區議員吳旭智認為，客委會要振興地方產業，應以客家庄為主，選在竹北不合理，應尊重地方政府；他說，竹北市是綠色執政，難不成是中央要做球給鄭朝方，才「建議」選在竹北辦？鄭朝方手機關機，無法詢問回應。

新竹縣府指出，確實應結合當地歷史人文產業特色，再選定活動地點。交旅處長陳盈州並坦言，竹北賣粄條店家少，做為活動主場，操作較為困難，近日將再提修正計畫，持續與客委會溝通尋求共識，希望8月可以舉辦。