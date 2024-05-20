客雅溪水變乳白色 竹市府初檢無異常續追污染源

中央社／ 新竹市20日電

新竹市客雅溪今天被人發現溪水變乳白色。新竹市環保局表示，初步檢測溪水酸鹼度、溶氧量等數據無異常，將進一步送驗分析是否含有重金屬等，並持續追查污染源，依法開罰。

1名網友今天在臉書（Facebook）社團「新竹大小事」發文表示，「客雅溪變牛奶溪？河裡的生物慘了！」並分享溪水明顯呈現乳白色的照片、影片，引發熱議。有人留言怒罵沒水準、太可惡，也有網友指出，平時溪裡很多魚，一定要把排放廢水的不肖廠商揪出來。

新竹市環保局透過文字向中央社說明，今天接獲通報後立即派員稽查，在客雅溪當賢橋下游檢測，水溫為攝氏28.2度、酸鹼度（pH）為7.67、導電度為507.1μs/cm，溶氧為4.35mg/L，數據無異常，另也採樣懸浮固體、化學需氧量、氨氮及重金屬等送檢驗分析，待實驗室結果出爐。

竹市環保局表示，將持續從上下游的工廠進行追蹤了解，持續追蹤污染源，若查獲污染行為人，將依水污染防治法處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並通知限期改善，若未完成改善將按次處罰。

新竹 環保局

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