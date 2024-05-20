竹縣回運焚化底渣暴增45% 議員要求環保局公佈流向

新竹縣焚化廠即將完工運轉，底渣處理問題及流向引發關注！新竹縣議員蔡蕥鍹今天在議會質詢指出，去年苗栗縣底渣流標，苗栗要求底渣回運量由15%暴增至60%，再加上焚化再生粒料15%，導致縣府今年需編增5600萬元經費，相當不合理；且經統計去年已回運共6346噸，這些底渣究竟「哪裡去了？」

環保局長蕭宏杰表示，有關焚化底渣，環保局依行政契約回運的底渣皆委託合格再利用機構，再製成符合環境部品質標準的焚化再生粒料後，作為工程材料再利用於工程中。

新竹縣每天產生280噸垃圾，目前多委由新竹市、苗栗縣代燒垃圾。蔡蕥鍹說，依合約新竹市代燒垃圾需回運15%底渣，去年燒了2萬4352噸垃圾，需回運3653噸底渣。苗栗縣需回運60%底渣，再加15%焚化再生粒料，去年燒了1萬5300噸垃圾，需回運4636噸底渣及1136噸焚化再生粒料，今年不但新增5600萬經費處理底渣，焚化再生粒料卻比合約多幫苗栗多運回4147噸。她痛批「這是哪門子的不平等條約？」

蔡蕥鍹說，新竹縣有522平方公里被畫定為水質水量保護區，縣內大部分土地不得使用底渣再生製品於公共工程施作及堆置作業，去年環保局將再生粒料用於舖設公共道路使用，約有1萬1300噸，剩餘的9588噸焚化再生粒料及4萬1333噸底渣，目前「流向不明」，建議環保局應製作底渣流向圖供民眾了解。

蕭宏杰表示，統計112年度新竹縣使用焚化再生粒料計1萬1042公噸，再利用於新豐、竹北、湖口、寶山及關西，用途為道路級配粒料底層及基層、控制性低強度回填材料。

他表示，底渣回運至再利用廠處理，並依工程需求將產出的焚化再生粒料載運至使用地點，並未在縣內堆置，相關焚化再生粒料品質皆應符合環境部品質標準，使用情形皆須上傳環境部平台公開，沒有流向不明問題。

副縣長陳見賢則表示，竹縣焚化爐預計今年年底前完工試營運、明年中正式啟用，蔡蕥鍹議員質詢所提焚化爐的相關問題，將督促環保局做最好的規劃與處置，因為老百姓關心的問題就是縣府要做好的事情。