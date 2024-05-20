機車停滿光華北街公車無處載客 竹市府將畫黃線

新竹市北區、舊稱光華社區的光華里，約莫1970年代迅速發展，成為人口密集的住宅區。不過新竹市議員林彥甫指出，光華北街因為兩側都有店家，路邊都被機車停滿，加上沒有商家門口願意設置公車站牌，導致公車只能違停載客，後方車輛只能逆向通行。新竹市交通處表示，已獲郵局周邊住家同意，未來路邊標線改畫黃線供公車臨時停靠。

光華里內有北區行政大樓，市府勞工局、北區區公所、北區戶政事務所、北區衛生所等單位集中辦公，還有光華國中及孝節坊古蹟，相當繁榮，但因早期街道畫分欠缺整體規畫，導致現今道路雜亂、讓人毫無頭緒，甚至有「光華迷宮」之稱。

林彥甫指出，光華北街因為兩側都有店家，商業活動頻繁，路邊都被機車停滿，導致公車、貨車違停在馬路上，後方車輛只能逆向通行。且公車站牌誰家店門前都不給放，只能一移再移，最後只能移到郵局旁，但也因此沒辦法畫停靠站，公車被迫停在馬路上載客，相當危險。

林彥甫表示，他接獲民眾陳情後，立即邀集交通處和新竹客運一同研商，經與一旁店家不斷地溝通，最後取得折衷方案，交通處將於原有白線改畫設黃線，並找適當地點畫設卸貨停車格。雖然不是最好的方法，但期盼可以改善目前的停車亂象，也讓駕駛和行人都有更安全的交通環境。

新竹市交通處表示，光華北街雙向僅有各一車道，沿線住家密集且停車需求殷切，若利用住家前方設立公車停靠區，將會影響住家出入及停車，故僅能利用郵局前方設立公車站牌。