辦粄條節客委會與新埔公所不同調 竹北莫名挨槍

爭辦粄條節！新竹縣新埔鎮號稱粄條之鄉，目前仍有上百家粄條店家，日前受到寶林茶室中毒事件影響，生意大受影響，公所本月中旬剛向客委會提案辦理粄條節活動，但客委會卻提前核定補助縣府100萬元辦粄條節，還要求在少有粄條店的竹北市舉辦，引發議論。

新埔鎮公所指出，距上次舉辦粄條節活動已有十多年，這次確實是因為店家都叫苦連天，為了刺激恢復粄條生意，才在上周向客委會提案250萬元的粄條節活動計畫，希望客委會能核定。但沒想到縣府提案先過關，很擔心受到經費排擠，讓公所提案補助會大為縮水，甚至因此被打槍。

新竹縣政府則表示，提案200萬元辦理粄條節活動計畫，目前已收到客委會函文同意補助100萬元，並建議於竹北舉行。然而，有關活動辦理地點的選擇，應該結合當地歷史人文產業特色為前提，例如新埔、竹東、北埔、芎林等鄉鎮，這些鄉鎮有非常多知名的客家美食餐廳；以新埔鎮為例，就有超過百家餐飲店販售粄條。

交通旅遊處長陳盈州坦言，竹北很少有賣粄條店家，要做為活動主場，操作起來確實較為困難。因此有關辦理地點，近日將再提列修正計畫，持續與客委會溝通，尋求雙方共識後，可望於8月暑假期間登場。

對此，客委會上周指出，已陸續同意補助並建議新竹縣政府於竹北市、苗栗縣政府於苗栗市辦理粄條節，

由於補助對象為縣市政府，且新竹縣、苗栗縣各鄉鎮客家粄條店家眾多，不同鄉鎮也有不同口味和特色的粄條；考量縣府所在地是全縣粄條業者聚集的區域，就單次活動宣傳的角度而言，對各鄉鎮業者來說效果會是最好。

對於在「竹北」辦粄條節，新埔市區多家賣粄條店家均低調表達「沒意見」；有人則認為在哪辦不是辦，辦越多場次，宣傳力道越好；新埔鎮公所主任秘書王偉全則表示「很不可思議」，還酸「竹北可能牛肉麵店較多，選這裡當主場，要辦也是辦牛肉麵節」。