520竹北幸福 婚攝牆啟用並送新人1680「行旅箱」禮盒

為迎接520結婚登記旺日，竹北市公所規畫製作的「幸福我愛你」婚攝牆，今天由市長鄭朝方及代表會主席林啟賢共同宣布啟用，吸引佳偶搶拍打卡，公所也為新人獻上價值1680元的竹北新品牌「行旅箱」禮盒；截至中午為止已有近30對新人登記。

市長鄭朝方表示，520諧音為我愛你，因此由公所打造的「幸福我愛你」婚攝牆，特別選在今天啟用，讓登記的新人能有一個最浪漫的回憶。而竹北婚攝牆實為萬用打卡牆，無論全家福、個人美拍等，都可以來這裡為自己人生不同階段留下一幀幀照片。