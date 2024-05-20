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520竹北幸福 婚攝牆啟用並送新人1680「行旅箱」禮盒
為迎接520結婚登記旺日，竹北市公所規畫製作的「幸福我愛你」婚攝牆，今天由市長鄭朝方及代表會主席林啟賢共同宣布啟用，吸引佳偶搶拍打卡，公所也為新人獻上價值1680元的竹北新品牌「行旅箱」禮盒；截至中午為止已有近30對新人登記。
市長鄭朝方表示，520諧音為我愛你，因此由公所打造的「幸福我愛你」婚攝牆，特別選在今天啟用，讓登記的新人能有一個最浪漫的回憶。而竹北婚攝牆實為萬用打卡牆，無論全家福、個人美拍等，都可以來這裡為自己人生不同階段留下一幀幀照片。
另外，甫發表的竹北品牌「行旅箱」禮盒，內含9件最具在地的特色的三大類優質商品，包含飲品、食品及時尚小物，價值1680元，成為520新婚誌慶好禮，也讓新人備感幸運和幸福。
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