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竹縣粄條節竟選在竹北舉辦 議員批：找不到賣粄條的店

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
議員彭余美玲今天在議會質詢指縣府要舉辦粄條節活動，地點竟選定賣粄條店面並不多的竹北市，讓她感到「納悶」。記者吳傑沐／攝影
議員彭余美玲今天在議會質詢指縣府要舉辦粄條節活動，地點竟選定賣粄條店面並不多的竹北市，讓她感到「納悶」。記者吳傑沐／攝影

新竹客家庄的庶民小吃「新埔粄條」，遠近馳名，公所原本計畫今年復辦停辦多年的粄條節，卻遇上寶林茶室食物中毒案影響而告吹，未料客委會近來為鼓勵消費者多給粄條信心，允諾補助縣府經費舉辦粄條節活動，以刺激產業商機，但地點竟選定賣粄條店面並不多的竹北市，引發議員質疑

由於縣長楊文科北上參加總統就職典禮，代班備詢的副縣長陳見賢直言「出錢的人說了算」，儘管他也很納悶，但是畢竟是好事，所以樂見其成。

受寶林茶室食安風暴影響，新竹縣、市政府4月起暫停學校營養午餐供應客家粄條，5月1日才開始恢復供應；日前客委會主委楊長鎮受邀前往芎林吃粄條時也呼籲，無論是粄條、面帕粄，或閩南鄉親所稱的粿仔條，都是同類米食，這次食安事件衝擊不少店家業績被打趴、產業受打擊，請消費者多給粄條信心；因此，客委會專案受理客庄所在的縣市政府提案推辦粄條節。

議員彭余美玲今天在議會質詢時說，看到粄條節落在竹北舉辦，覺得很納悶！她問副縣長陳見賢在竹北哪裡吃得到粄條，陳還沒有回答，她就直接說「可能要在Google上面才能知道」；她問過很多鄉親，好像只有越南河粉，其實粄條在竹東、新埔以及北埔到處吃得到，為什麼會挑在竹北，這是大家很納悶的地方。

彭余美玲還說，客委會副主委周江杰和范佐銘都是新竹縣民，還不乏有竹東人，希望他們知道在地產業的發展、在地觀光或是實質的特色能夠呈現的話，希望大家到主要產地，到竹北的話吃不到粄條的。

陳見賢答詢說，大家都很清楚，到新竹縣吃粄條不是竹東就是新埔、北埔或是芎林，竹北客家人的比例其實不高，竹北賣粄條的店也不多，但是出錢的人說了算，客委會有跟縣府討論說要跟竹北市公所一起合辦，這是好事，我們樂見其成。

客委會 客家 新竹 粄條 觀光

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