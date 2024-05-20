快訊

馬英九基金會：賴清德就職演說「新兩國論」 帶頭違憲

比墾丁還多人？到日本一地驚覺「像沒出國」 網點關鍵：窮人才去

賴清德和蔡英文就職典禮有何差？國宴首移台南 細節藏這些意義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

部苗今50周年院慶 院長許願：盼總統實踐承諾2工程快完成

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
衛生福利部苗栗醫院邁入50周年院慶，今天院慶活動，院長徐國芳（左二）等人切蛋糕。記者范榮達／攝影
衛生福利部苗栗醫院邁入50周年院慶，今天院慶活動，院長徐國芳（左二）等人切蛋糕。記者范榮達／攝影

今天520衛生福利部苗栗醫院邁入50周年院慶，流標多次的急重症醫療、放射腫瘤中心盡速完成，先前並獲得總統賴清德允諾協助，部苗醫院長徐國芳說「把醫院做好、做起來」，才不會愧對大苗栗的鄉親。

苗栗醫療品質一直是重要議題，唯一家公立醫院部苗醫也備受地方期待，今天院慶活動，徐國芳、苗栗縣前縣長徐耀昌、副縣長鄧桂菊，及立委邱鎮軍、陳超明等人切蛋糕，見證苗醫邁入50周年，急重症醫療、放射腫瘤中心工程也受到注目。

苗醫指出，總經費12億多元的放射腫瘤中心大樓工程，去年招標至今流標6次，3億多元的放射腫瘤中心工程，更是流標14次，分析可能受到物價上漲、缺工缺料，及科技大廠工程發生的排擠效應，以致都沒有廠商投標，院方還會檢討，希望盡快決標施工。

賴總統今天上任，去年11月2日專程關心苗醫腫瘤放射中心、急重症醫療大樓進度，也提出苗栗醫療升級政見，他認為苗栗近53萬人口，但醫療資源相對不足，縣內迄今沒有醫學中心或準醫學中心，未來將要協助加強苗栗的區域醫院建設，期許苗醫以準醫學中心為發展定位，他將提供協助與大家一起努力。

邱鎮軍、陳超明今天喊話鄉親要對苗栗醫療有信心，並表示會在立院協助爭取苗醫兩項重大醫療工程順利推展，邱鎮軍說，苗栗需要的是好醫院、好醫師，縣府近年來也推動策略聯盟，提升醫療品質，鄉親不用迷信品牌效應，舟車勞頓到外縣市求醫。

苗醫今天院慶活動，並聘任苗栗市全市28名里長，擔任「健康大使」，院方希望透過里長協助，將預防保健做得更廣更深，及時提供優質醫療服務，守護鄉親生命與健康。

腫瘤 邱鎮軍 醫學

延伸閱讀

國會昨爆衝突…綠委沈伯洋重摔送醫 嘉市黨部前主委告3藍委「加工殺人」

沈伯洋重摔 黃捷：邱鎮軍狠勁說殺人未遂一點都不過分

鄉親盼高鐵苗栗站增班 陳超明：已成功爭取每周加6班

國會改革法表決藍綠激烈衝突 朝野已5位立委掛彩送醫

相關新聞

看得到也要吃得到 苗栗庇護工場盼納入鼓勵優採對象

苗栗縣政府把優先採購的「餅」做大，今年5月啟動義務單位以外，人民團體、社區發展協會等單位採購身心障礙團體、機構產品或服務...

竹縣粄條節選在竹北辦 議員批：找不到賣粄條的店

新竹縣客家庄的庶民小吃「新埔粄條」，遠近馳名，公所原本計畫今年復辦停辦多年的粄條節，卻遇上寶林茶室食物中毒案影響而告吹，...

部苗今50周年院慶 院長許願：盼總統實踐承諾2工程快完成

今天520衛生福利部苗栗醫院邁入50周年院慶，流標多次的急重症醫療、放射腫瘤中心盡速完成，先前並獲得總統賴清德允諾協助，...

中壢老街溪大量魚群暴斃飄惡臭 可能原因曝光

桃園市中壢老街溪河段昨天深夜陸續出現魚群翻肚死亡，隨著溪流漂浮，不少清晨運動民眾都看到群魚暴斃慘況，市政府環保局、水務局...

雲火龍上路 舊山線祈福

苗栗縣三義鄉是台灣「雲火龍」的故鄉，雲火龍節昨逢請神迎龍、開光點睛祭典儀式，還「搭上」舊山線鐵道自行車為地方祈福，遊客驚...

台電回饋金進大水庫 觀音難接受

桃園市回饋金類別多，發放方式卻不盡相同。民代直指，桃園機場回饋金直接入民眾帳戶，還接納地方代表成立委員會監督，但觀音區光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。