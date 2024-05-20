部苗今50周年院慶 院長許願：盼總統實踐承諾2工程快完成

今天520衛生福利部苗栗醫院邁入50周年院慶，流標多次的急重症醫療、放射腫瘤中心盡速完成，先前並獲得總統賴清德允諾協助，部苗醫院長徐國芳說「把醫院做好、做起來」，才不會愧對大苗栗的鄉親。

苗栗醫療品質一直是重要議題，唯一家公立醫院部苗醫也備受地方期待，今天院慶活動，徐國芳、苗栗縣前縣長徐耀昌、副縣長鄧桂菊，及立委邱鎮軍、陳超明等人切蛋糕，見證苗醫邁入50周年，急重症醫療、放射腫瘤中心工程也受到注目。

苗醫指出，總經費12億多元的放射腫瘤中心大樓工程，去年招標至今流標6次，3億多元的放射腫瘤中心工程，更是流標14次，分析可能受到物價上漲、缺工缺料，及科技大廠工程發生的排擠效應，以致都沒有廠商投標，院方還會檢討，希望盡快決標施工。

賴總統今天上任，去年11月2日專程關心苗醫腫瘤放射中心、急重症醫療大樓進度，也提出苗栗醫療升級政見，他認為苗栗近53萬人口，但醫療資源相對不足，縣內迄今沒有醫學中心或準醫學中心，未來將要協助加強苗栗的區域醫院建設，期許苗醫以準醫學中心為發展定位，他將提供協助與大家一起努力。

邱鎮軍、陳超明今天喊話鄉親要對苗栗醫療有信心，並表示會在立院協助爭取苗醫兩項重大醫療工程順利推展，邱鎮軍說，苗栗需要的是好醫院、好醫師，縣府近年來也推動策略聯盟，提升醫療品質，鄉親不用迷信品牌效應，舟車勞頓到外縣市求醫。

苗醫今天院慶活動，並聘任苗栗市全市28名里長，擔任「健康大使」，院方希望透過里長協助，將預防保健做得更廣更深，及時提供優質醫療服務，守護鄉親生命與健康。