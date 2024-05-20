中壢老街溪大量魚群暴斃飄惡臭 可能原因曝光

桃園市中壢老街溪河段昨天深夜陸續出現魚群翻肚死亡，隨著溪流漂浮，不少清晨運動民眾都看到群魚暴斃慘況，市政府環保局、水務局獲報緊急檢測調查汙染源，估計至少1萬5000條魚群死亡，劉姓、林姓市民表示，可能又是工廠濫排汙水，導致魚群暴斃。

市府環保局表示，該局昨夜11時40分緊急派員檢測，並聯繫水務局處理死魚，水質PH值8.1、水溫24.9度、無化學重金屬和異味、水色透明，溶氧0.4mg/L明顯變差，因為魚群正常生長溶氧必須在4mg/L以上，懷疑是昨天大雨，把油漬、汙染物沖至河川，造成溪水溶氧量變差，仍將進一步檢驗查明。

民眾檢舉老街溪從中正路至環北路大約1公里多河段，至今天清晨，陸續出現翻白肚魚群，晨運市民議論紛紛，懷疑上游工廠亂排汙染，盼早點抓到汙染源。

市府水務局表示，一早派人前往老街溪興南堰至新明橋的元化路二段，沿河清除死魚，避免魚群發臭，預計今天內可以完成清除。