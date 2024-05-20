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看得到也要吃得到 苗栗庇護工場盼納入鼓勵優採對象

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市幼安教養院的地瓜禮餅，列入優先採購平台產品。圖／幼安教養院提供
苗栗市幼安教養院的地瓜禮餅，列入優先採購平台產品。圖／幼安教養院提供

苗栗縣政府把優先採購的「餅」做大，今年5月啟動義務單位以外，人民團體、社區發展協會等單位採購身心障礙團體、機構產品或服務，每案最高補助3000元，但同列優採平台的庇護工場，也希望可以納入，縣府回應將會研議。

身心障礙權益保障法規定優採義務單位，包括政府機關、公立學校、公營事業機構，及接受政府補助之的機構、團體、私立學校，採購身障機構或團體、庇護工場，所生產的物品及提供的服務，占該單位年度採購該物品及服務項目金額10%，苗栗縣議員陳光軒等人接獲反映擔心「看得到、吃不到」，縣府研議把餅做大。

縣府修正推展社會公益活動經費補助要點、補助辦理社區發展工作實施要點，並從5月1日上路，人團、社區發展協會，及義警、義消等單位，增列對立案身障團體、機構採購產品或服務，每案最高補助3000元，鼓勵非義務單位優採，希望擴大身障人口及團體產品及服務販售範圍。

縣府社會處指出，縣內優採廠商有幼安、新苗教養院、聲暉協進會、和宸企業社阿昌清潔庇護工場，產品及服務內容，有餐盒、綠豆椪禮盒、地瓜餅禮盒、歡喜酥禮盒、手工編織包、植栽、抹布、衛生紙，及清潔等項目。

幼安教養院長林勤妹對新法大表歡迎，她認為補助金額雖然不高，但縣府等於幫忙行銷，讓更多單位、更多人，及社會大眾看到院生用心努力的成果，也能幫助工作機會。

阿昌清潔庇護工場場長、全國庇護工場聯合總會副總會長劉詩詣則表示，工場優採清潔項目，2017年成立，一開始整年做不到幾件，現在有13名員工，1年收入500多萬元，員工能夠工作是自我肯定，即然同列優採平台，不能因庇護工場、身障團體及機構的主管單位不同，而被新法排除在外。

和宸企業社阿昌清潔庇護工場的衛生紙，列入優先採購平台產品。圖／和宸企業社阿昌清潔庇護工場提供
和宸企業社阿昌清潔庇護工場的衛生紙，列入優先採購平台產品。圖／和宸企業社阿昌清潔庇護工場提供

庇護工場 苗栗縣 身障

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