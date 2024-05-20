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南香山公車 苦等逾1小時

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹市香山區公共運輸不便，司機缺工問題又嚴重，上月苗栗客運2條公車路線減班，南香山長輩搭車困難，每次候車都超過1小時，議員盼市政府重視民眾運輸權益，建議透過小黃公車、幸福巴士等需求反應式運輸服務（DRTS）補足，並讓共享機車範圍延伸至香山。市交通處表示，會評估DRTS申請的可能性；共享機車將視營運情形擴大至其他區域。

苗栗客運2條沿行經新竹市中隘、內湖的5801、5807公車，原是南香山民眾往返市區的重要交通工具，但是因為司機缺工，人力無法調度，4月初開始減班，導致民眾搭車困難。

市議員廖子齊表示，新竹市公車司機月補助5千元低於鄰近縣市，苗栗客運又減班，希望市府重視香山區大眾運輸；新竹縣峨眉鄉或苗栗縣南庄鄉都曾經做過高強度的需求調查，但是竹市似乎未做過，建議調查、評估是否可能透過市區公車、DRTS補足，不能只仰賴苗栗客運。

議員吳旭豐表示，新竹市共享機車正試營運，範圍僅在東、北區，未延伸到香山區，但三姓橋等地十分熱鬧，也有需求，希望正式營運後，能把香山區列入營運範圍。

交通處表示，公路局新竹區監理所稱業者考量司機缺工，人力無法調度，才對運量較低路線及班次檢討減班，後續將調閱苗栗客運減班的運量資料，並且依規定評估申請DRTS的可行性；共享機車營運範圍則由業者自行評估，未來將視營運情形擴大。

新竹

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