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頭前溪北岸缺公廁 人行道不平

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
竹縣興隆路沿岸住宅有「水岸第一排」美名，但人行道不平整，運動時易受傷。記者黃羿馨／攝影
竹縣興隆路沿岸住宅有「水岸第一排」美名，但人行道不平整，運動時易受傷。記者黃羿馨／攝影

新竹縣頭前溪北岸是竹北人休閒運動去處，卻有不少運動民眾反映「找不到廁所」，希望增設公廁；有「水岸第一排」美名的興隆路人行道也不平整，運動時容易受傷。縣府表示，將優先改善受損較嚴重路段，也將規畫在頭前溪北岸設公廁。

副議長王炳漢說，興隆路靠頭前溪一側的人行道和堤防有許多人休閒運動，但其中部分人非在地居民，有公廁需求，不少人陳情，希望縣府協助設置；而興隆路接到最多陳情就是人行道不平整，步行民眾、輪椅族或推娃娃車的家長都抱怨，定期整段拆除重鋪往往緩不濟急，最好能夠隨報隨修，滿足鄉親的需求，沿途花草樹木也需定期整理維護。

工務處表示，工務處將以開口合約標案協助改善興隆路人行道，目前已成功發包，下周將發文邀相關單位現場會勘，優先改善受損較嚴重路段；其餘路段因範圍較大，列中、長期改善計畫，擬向中央爭取經費補助。

至於公廁問題，縣環保局表示，縣府目前正在推動「頭前溪北岸高灘地河濱公園工程」，可在工程中附設2處公廁。

人行道 公廁 運動

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