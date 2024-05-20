聽新聞
test
0:00 / 0:00

海砂屋新明市場髒亂 挨批像第三世界

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
中壢新明市場攤販占用道路、垃圾雜物堆置分隔島，阻礙交通，議員諷刺猶如第三世界國家。記者曾增勳／攝影
中壢新明市場攤販占用道路、垃圾雜物堆置分隔島，阻礙交通，議員諷刺猶如第三世界國家。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢區新明路的中壢觀光夜市入口意象老舊、燈具不亮，另一頭明德路的新明市場攤販占用馬路、分隔島堆籃子、空箱及垃圾髒亂，民代形容如「第三世界國家」。市府經發局回應，夜市11月底前更新入口意象，市長張善政也拍板在6月初總質詢後，召開專案會議整頓市場攤販。

中壢觀光夜市為全桃園最大觀光夜市，攤商反映兩側入口天橋及牌樓入口LOGO意象色澤暗淡、燈具不亮。議員謝美英要求市府重新規畫，提升夜市形象，立委魯明哲也建議，牌樓旁活動中心外牆配合特色改造。

觀光夜市 將「改頭換面」

市府經發局指出，市府已決定更新中壢觀光夜市兩側入口意象，今年編列270萬元經費，重新打造LOGO意象，預計6月發包、11月底前完工，讓中壢觀光夜市「改頭換面」。

至於明德路新明市場衍生環境亂象，議員彭俊豪直言「宛如第三世界國家」，市議員葉明月也形容如「癌末」難救，新明市場大樓被鑑定海砂屋，到底要拆還是繼續使用，市府須盡快決定。

經發局表示，市長張善政將在總質詢後召開專案會議解決占用、髒亂等議題，新明市場大樓鑑定海砂屋，如無法補強，大樓必須拆除，市府將尋覓中介市場遷移。

新明市場攤販產生眾多垃圾，環保局強調，每天早上8時至中午，派垃圾車定點定時收取垃圾，並在垃圾棄置熱點裝攝影機，告發取締亂丟垃圾者。

夜市 桃園 議員

延伸閱讀

中壢新明市場髒亂如第三世界 觀光夜市LOGO重打造

中壢這路口交通陷阱惹民怨…警單月取締60件 會勘必須改

板橋核定海砂屋都更 民代盼公辦都更協助震災重建

請假總質詢參加520總統就職典禮 張善政曝主因提大地震

相關新聞

頭份交流道南下卡卡 祭出解方

國道1號頭份交流道南下出口匝道傍晚尖峰時段車流卡卡，縣長鍾東錦接獲用路人陳情，進入平面道路甚至要30分鐘。縣府等單位研商...

雲火龍上路 舊山線祈福

苗栗縣三義鄉是台灣「雲火龍」的故鄉，雲火龍節昨逢請神迎龍、開光點睛祭典儀式，還「搭上」舊山線鐵道自行車為地方祈福，遊客驚...

台電回饋金進大水庫 觀音難接受

桃園市回饋金類別多，發放方式卻不盡相同。民代直指，桃園機場回饋金直接入民眾帳戶，還接納地方代表成立委員會監督，但觀音區光...

新聞眼／一樣回饋金兩樣情 民怨怎消除？

桃園市沿海坐擁國際機場、大型工業區，帶來便利交通、就業機會等利多，但也讓當地4個行政區飽受噪音、高汙染之苦。居民犧牲生活...

海砂屋新明市場髒亂 挨批像第三世界

桃園市中壢區新明路的中壢觀光夜市入口意象老舊、燈具不亮，另一頭明德路的新明市場攤販占用馬路、分隔島堆籃子、空箱及垃圾髒亂...

頭前溪北岸缺公廁 人行道不平

新竹縣頭前溪北岸是竹北人休閒運動去處，卻有不少運動民眾反映「找不到廁所」，希望增設公廁；有「水岸第一排」美名的興隆路人行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。