海砂屋新明市場髒亂 挨批像第三世界

桃園市中壢區新明路的中壢觀光夜市入口意象老舊、燈具不亮，另一頭明德路的新明市場攤販占用馬路、分隔島堆籃子、空箱及垃圾髒亂，民代形容如「第三世界國家」。市府經發局回應，夜市11月底前更新入口意象，市長張善政也拍板在6月初總質詢後，召開專案會議整頓市場攤販。

中壢觀光夜市為全桃園最大觀光夜市，攤商反映兩側入口天橋及牌樓入口LOGO意象色澤暗淡、燈具不亮。議員謝美英要求市府重新規畫，提升夜市形象，立委魯明哲也建議，牌樓旁活動中心外牆配合特色改造。

觀光夜市 將「改頭換面」

市府經發局指出，市府已決定更新中壢觀光夜市兩側入口意象，今年編列270萬元經費，重新打造LOGO意象，預計6月發包、11月底前完工，讓中壢觀光夜市「改頭換面」。

至於明德路新明市場衍生環境亂象，議員彭俊豪直言「宛如第三世界國家」，市議員葉明月也形容如「癌末」難救，新明市場大樓被鑑定海砂屋，到底要拆還是繼續使用，市府須盡快決定。

經發局表示，市長張善政將在總質詢後召開專案會議解決占用、髒亂等議題，新明市場大樓鑑定海砂屋，如無法補強，大樓必須拆除，市府將尋覓中介市場遷移。

新明市場攤販產生眾多垃圾，環保局強調，每天早上8時至中午，派垃圾車定點定時收取垃圾，並在垃圾棄置熱點裝攝影機，告發取締亂丟垃圾者。