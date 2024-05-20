新聞眼／一樣回饋金兩樣情 民怨怎消除？

桃園市沿海坐擁國際機場、大型工業區，帶來便利交通、就業機會等利多，但也讓當地4個行政區飽受噪音、高汙染之苦。居民犧牲生活品質，換來機場、電廠回饋金，再卑微不過，如果回饋金經費運用又欠缺監督、在地參與，不公開不透明甚至要「慷地方之慨」，都恐讓回饋美意大打折扣。

機場噪音回饋金行之有年，桃園升格後從交通部轉給桃市府負責。除了由市府主導分配資源，也設計基金管理委員會審查機制，拉進里長、議員參與，讓基層意見可充分表達，提高透明度。

觀音區有北部最大工業區、最大發電廠，台電公司促進電力發展營運協助金意即回饋金，一年約3億元，金額可觀。台電雖訂有全國各電廠通用的回饋金管理辦法，但卻未明訂電廠所在地的回饋金要成立管理委員會監督，桃市府目前以「於法無據」婉拒，態度保守讓在地議員難以接受。

回饋金全進市府大水庫，並無不可，但作法卻曾引人非議。原本觀音區學生受惠台電回饋金享有免費營養午餐，去年2月，市府宣布全額補助國中小營養午餐，還執意觀音區維持以回饋金支付，形成「同一種消費卻有兩種付款」，吳進昌、許更生在地議員力爭，市府自知理虧才同意編預算。

再加上前市府配合經濟部，同意3家大型SRF燃料棒發電廠住駐觀音桃科工業園區事件，將觀音人逼上街頭才擋下。在在證明地方疾呼成立回饋金委員會參與，都是希望建立可受監督、公開透明的機制，機場、電廠都是回饋金，不該兩樣情，否則觀音人不會善罷甘休。