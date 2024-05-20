台電回饋金進大水庫 觀音難接受

桃園市回饋金類別多，發放方式卻不盡相同。民代直指，桃園機場回饋金直接入民眾帳戶，還接納地方代表成立委員會監督，但觀音區光台電回饋金就有3億元，全進市府「大水庫」卻不受監督，連市府本該籌編的建設經費，也將回饋金算進去，讓地方難以接受，質疑成為市府「小金庫」。

桃市府經發局表示，台電公司訂有回饋金管理辦法，並由經濟部核定，未規定要成立管委會。並強調，地方上對台電回饋金用途有要求，可向觀音區公所反映，也都會用在觀音區建設。

桃園機場回饋金數億元涵蓋大園、蘆竹與觀音3行政區，多年來運作順暢，但疫情期間金額減少，目前尚未恢復「水準」。議員吳進昌說，觀音區還有台電回饋金，以及未來中油大潭電廠天然氣三接工程、市府生質能中心回饋金等，總金額可能逾7億，應強化監督機制。

吳進昌點出，觀音區光台電大潭電廠回饋金每年有3億，過去要求市府成立審查委員會，落實前年市長在選舉時回饋金全用在觀音的承諾，確保不浪費，但市府以於法無據拒絕成立委員會。

「市府原本就要自己編預算建設觀音，不能把台電的回饋金也算進來。」吳進昌也認為，觀音區年度預算5.14億，只比新屋區4.6億多，且裡面有1.8億是台電回饋金，不合理；先前市府祭出學生午餐全免補助，一度還要讓觀音區用回饋金付，經據理力爭才用市款支應。

經發局表示，台電訂有回饋金管理辦法，沒有規定要成立管委會，全國的電廠回饋金都受此辦法規範；機場回饋金則有成立管委會規定，蘆竹、大園、觀音3個回饋區都有地方代表參加。

經發局強調，地方上對台電的回饋金用途有要求，可以向觀音區公所反映，公所在編列預算的時候可以衡量；台電回饋金有部分留在市政府大水庫，也都會用在觀音區以建設為主。