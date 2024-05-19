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這條龍厲害了！雲火龍搭鐵道自行車 三義觀光好有特色

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三義鄉雲火龍今天搭上舊山線鐵道自行車，特別的文化、觀光列車難得一見。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉雲火龍今天搭上舊山線鐵道自行車，特別的文化、觀光列車難得一見。圖／民眾提供

苗栗縣三義鄉是台灣雲火龍的故鄉，今天雲火龍首次搭上舊山線鐵道自行車，結合文化、觀光的特別列車吸睛，沿途遊客都驚艷，鄉長呂明忠歡迎更多人來三義客庄不同的體驗。

三義鄉是國際慢城木雕重鎮，雲火龍節自2007年開辦，成為客庄重要民俗節慶活動，縣府OT導入民間投資，祺峰休閒事業有限公司營運舊山線鐵道自行車，去年突破45萬人次遊客，今天雲火龍首次搭上鐵道自行車，凸顯三義文化、觀光特色。

今年雲火龍節昨天請神迎龍、開光點睛祭典儀式，今天雲火龍回到發源地三義鄉雙潭村參拜五穀宮、天后宮及關聖廟，傳承在地龍神文化，也為地方、民眾祈福，雲火龍並盤踞在自行車上，乘車遊賞舊山線好風光，難得一見的畫面，目睹遊客都驚呼好特別。

雲火龍節系列活動，主場5月25日將在三義河川加蓋廣場登場，上午安排醉龍體驗、擲筊比賽、社團表演，下午5點由雙潭社區及相關團體組成陣容龐大的跈龍遊庄頭，晚間6點30分起晚會，由客演舞集「話說雲火龍」開場，藝人蔡佳麟、陳瑋儒，及國際絲竹饗宴-紅如樂團演出，6月3日化龍返天。　

苗栗縣三義鄉雲火龍今天搭上舊山線鐵道自行車，特別的文化、觀光列車難得一見。圖／祺峰休閒事業有限公司
苗栗縣三義鄉雲火龍今天搭上舊山線鐵道自行車，特別的文化、觀光列車難得一見。圖／祺峰休閒事業有限公司

苗栗縣 鄉長 鐵道

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