這條龍厲害了！雲火龍搭鐵道自行車 三義觀光好有特色
苗栗縣三義鄉是台灣雲火龍的故鄉，今天雲火龍首次搭上舊山線鐵道自行車，結合文化、觀光的特別列車吸睛，沿途遊客都驚艷，鄉長呂明忠歡迎更多人來三義客庄不同的體驗。
三義鄉是國際慢城木雕重鎮，雲火龍節自2007年開辦，成為客庄重要民俗節慶活動，縣府OT導入民間投資，祺峰休閒事業有限公司營運舊山線鐵道自行車，去年突破45萬人次遊客，今天雲火龍首次搭上鐵道自行車，凸顯三義文化、觀光特色。
今年雲火龍節昨天請神迎龍、開光點睛祭典儀式，今天雲火龍回到發源地三義鄉雙潭村參拜五穀宮、天后宮及關聖廟，傳承在地龍神文化，也為地方、民眾祈福，雲火龍並盤踞在自行車上，乘車遊賞舊山線好風光，難得一見的畫面，目睹遊客都驚呼好特別。
雲火龍節系列活動，主場5月25日將在三義河川加蓋廣場登場，上午安排醉龍體驗、擲筊比賽、社團表演，下午5點由雙潭社區及相關團體組成陣容龐大的跈龍遊庄頭，晚間6點30分起晚會，由客演舞集「話說雲火龍」開場，藝人蔡佳麟、陳瑋儒，及國際絲竹饗宴-紅如樂團演出，6月3日化龍返天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言