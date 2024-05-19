中壢新明市場髒亂如第三世界 觀光夜市LOGO重打造

桃園市中壢區新明路的中壢觀光夜市入口意象老舊、燈具不亮，一邊明德路的新明市場攤販攤佔用馬路、分隔島堆置籃子、空箱及垃圾髒亂，民代形容「宛如第三世界國家」，民眾批評「都市之瘤」，市政府經發局今天上表示，中壢新明路、明德路一為夜市、一為早市，觀光夜市決定11月底前更新入口意象改造，新明市場攤販整頓，市長張善政將在總質詢後召開專案會議解決。

中壢觀光夜市位於中壢新明路，為全桃最大觀光夜市，疫情後人潮恢復平日2、3000人、假日4、5000人，攤商反映該夜市兩側入口的天橋及牌樓入口LOGO意象「阿桃哥」色澤暗淡、燈具不亮，市議員謝美英表示，中壢觀光夜市為桃園重要景點，夜市入口燈光意象老舊、燈具不亮，停車位供不應求，市府應重新規畫，提升該夜市形象。

立委魯明哲說，中壢觀光夜市經過10幾年變化，當初設置的停車場不應求，還有夜市在新明路天橋及另一端牌樓入口LOGO意象已老舊，建議市府採特色化更新兩端入口意象及在牌樓旁的活動中心外牆配合特色化規畫，重新改造一旁公園的音樂噴泉，提供特色休憩空間。

市府經發局表示，市府已決定更新中壢觀光夜市兩側入口意象，今年編列270萬元經費，重新打造「桃園哥」LOGO意象，目前由設計師設計預計6月發包，11月底前完工，改善燈光，讓中壢觀光夜市改頭換面。

新明路另一邊的明德路新明市場，攤販佔用道路擺攤及亂丟紙箱、垃圾髒亂、交通阻塞，備受市民批評，市議員彭俊豪表示，新明市場部分攤 商佔用道路，分隔島堆放貨物空箱、籃子、垃圾，甚至漫至人行道，造成環境髒亂，宛如第三世界國家，嚴重影響市容。魯明哲說，解決新明市場就是要整頓攤販，建議將圍在市場四周的合法攤商合遷回市場、外面佔用道路及擋路的違規攤販強力取締，恢復明德路暢通。

市議員明月表示，新明市場亂象存在很多年，如同癌症末期無法改了，況且如今新明市場大樓又被鑑定海砂屋，到底要拆還是繼續使用，市府必須盡快決定，還有攤販及交通亂象問題，市府也要趕快解決不要拖拖拉拉。

市府經發局表示，中壢新明市場髒亂、交通亂象在多位議員關切下，市長張善政將在總質詢後召開專案會議解決，新明市場大樓鑑定海砂屋，如果無法補強，大樓必須拆除，考慮攤商生計，將由市府找一塊用地做中介市場遷移，並配合警方取締和環保局處理垃圾亂點改善。