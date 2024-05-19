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頭前溪與興隆路運動民眾多 人行道不平、沒廁所待改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市頭前溪北岸已成不少竹北人休閒運動去處，不過議會副議長王炳漢指出，不少運動民眾反應找不到廁所。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市頭前溪北岸已成不少竹北人休閒運動去處，不過議會副議長王炳漢指出，不少運動民眾反應找不到廁所。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市頭前溪北岸已成不少竹北人休閒運動去處，不過議會副議長王炳漢指出，不少運動民眾反應找不到廁所，希望增設公廁，讓臨時急需時能有地方方便；且興隆路住宅有「水岸第一排」的美名，但人行道卻不平整，運動時也容易受傷。新竹縣工務處表示，將針對受損較嚴重路段優先改善；環保局也表示，已規畫頭前溪北岸設置2處公廁。

王炳漢指出，興隆路靠頭前溪那一側的人行道和堤防，已經成為不少竹北人休閒運動的好所在，這些鄉親雖然不住在那邊，但他們對於相關公共設施的品質也是相當在意，例如不少人就希望能夠每隔一段距離就增設公廁，好讓前往運動的民眾臨時急需時可以有地方「方便」。

王炳漢也表示，興隆路接到最多陳情的，就是人行道不平整的問題，不管是步行民眾還是使用輪椅的身障者，或是推娃娃車的年輕家長，都曾有關相關的抱怨，這部分如果用定期整段拆除重鋪的方式來處理，往往緩不濟急，最好能夠有隨報隨修的機制，才能滿足鄉親的需求。

王炳漢也強調，興隆路可以說是竹北市綠化程度最高的道路，但沿途花草樹木也需要定期整理維護，不管是雜草還是樹枝，影響通行的就要定期修剪，有些景觀植栽也要注意澆灌養護，種下去卻沒有好好管理導致枯死或亂長都不好看，那就對不起「水岸第一排」這個美名了。

新竹縣工務處表示，有關竹北市興隆路人行道鋪面不平整問題，工務處將以開口合約標案進行改善，目前已成功發包，下周將發文邀集相關單位至現場會勘，將針對受損較嚴重路段優先改善，其餘路段因範圍較大，列為中、長期改善計畫擬向中央爭取經費補助辦理。

至於公廁問題，新竹縣環保局表示，已規畫於「頭前溪北岸高灘地河濱公園工程」工程中設置2處公廁。

新竹縣竹北市頭前溪北岸已成不少竹北人休閒運動去處，不過議會副議長王炳漢指出，不少運動民眾反應找不到廁所。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市頭前溪北岸已成不少竹北人休閒運動去處，不過議會副議長王炳漢指出，不少運動民眾反應找不到廁所。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市頭前溪北岸已成不少竹北人休閒運動去處，不過議會副議長王炳漢指出，不少運動民眾反應找不到廁所。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市頭前溪北岸已成不少竹北人休閒運動去處，不過議會副議長王炳漢指出，不少運動民眾反應找不到廁所。記者黃羿馨／攝影
新竹縣興隆路沿岸住宅有「水岸第一排」的美名，但人行道卻不平整，運動時也容易受傷。記者黃羿馨／攝影
新竹縣興隆路沿岸住宅有「水岸第一排」的美名，但人行道卻不平整，運動時也容易受傷。記者黃羿馨／攝影
新竹縣興隆路沿岸住宅有「水岸第一排」的美名，但人行道卻不平整，運動時也容易受傷。記者黃羿馨／攝影
新竹縣興隆路沿岸住宅有「水岸第一排」的美名，但人行道卻不平整，運動時也容易受傷。記者黃羿馨／攝影
王炳漢強調，興隆路可以說是竹北市綠化程度最高的道路，但沿途花草樹木也需要定期整理維護。記者黃羿馨／攝影
王炳漢強調，興隆路可以說是竹北市綠化程度最高的道路，但沿途花草樹木也需要定期整理維護。記者黃羿馨／攝影

人行道 公廁 運動

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