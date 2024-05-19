苗栗客運2路線減班 竹市南香山長輩搭車等逾1小時

新竹市香山區大眾運輸資源缺乏，加上司機缺工問題嚴重，先前苗栗客運2條公車路線減班，造成南香山長輩搭車困難，每次等車都超過1小時，多位市議員盼市府重視香山區大眾運輸權益，也盼是否可透過需求反應式運輸服務（DRTS）補足，以及共享機車範圍延伸至香山等。新竹市交通處表示，將評估DRTS申請的可能性；共享機車將視營運情形擴大至其他區域。

苗栗客運2條延中華路行駛行經中隘、內湖的5801、5807公車，原本是南香山長輩、通勤族往返市區重要的交通工具，但因司機缺工，人力無法調度，從4月初開始減班，南香山地區老人家進出市區，都要等候公車超過1小時以上。

新竹市議員廖子齊指出，新竹市公車司機補助每月5000元，已較鄰近縣市低，最近又發生苗栗客運減班，希望市府重視香山區大眾運輸。而峨眉或南庄都曾做過高強度的需求調查，但竹市似乎未曾做過類似調查，建議交通處調查南香山需求，評估是否可能透過市區公車、DRTS補足，不能只仰賴苗栗客運。

市議員吳旭豐指出，共享機車是大眾運輸交通的最後一哩路，竹市共享機車現為試營運階段，範圍僅在東區、北區，並沒有延伸到香山區，但包括三姓橋等地區也是十分熱鬧，也有共享機車的需求，希望市府能成為香山的靠山，盼正式營運後能把香山區列入營運範圍。

新竹市交通處表示，香山苗栗客運屬於交通部公路局新竹區監理所管轄路線，該所表示因業者考量司機缺工，人力無法調度，故針對運量較低路線及班次進行檢討減班；市府表示，後續將調閱苗栗客運減班的運量資料，並視交通部公路局申請原則與績效指標規定，評估DRTS申請的可能性。