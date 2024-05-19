竹市府投入675萬 改善校園特教及藝術學習場域

新竹市民富國小舞蹈班成立至今已近40年，舞蹈教室地板與教學設備已老舊；而東門國小演奏廳近年因使用頻繁致座椅與地毯多有損壞；光華國中也預計將陳舊校舍改造成多功能空間。為打造優質特教與專業藝術教育學習環境，新竹市政府分別補助民富國小390萬元、東門國小180萬元以及光華國中105萬元，提供學生優質的學習場域及展演舞台。

光華國中校長林茂成指出，感謝市府看見教學現場的需求，除了近年陸續補助學校添購平板與觸控大螢幕，搭配多元互動軟體使師生課堂上互動更活潑、切合生活體驗外，今年也協助學校將陳舊校舍改造成活潑明亮又安全舒適的多功能空間，讓孩子能在設備完善的知動教室進行感覺統合課程，盡情跳躍滾動。

民富國小校長吳淑雯則說，民富國小舞蹈班成立至今已近40年，感謝市府大力支持修整舞蹈教室的地板與教學設備，相信未來能讓舞蹈班的孩子展現出更優異的學習成果。

東門國小校長李阿丹表示，東門國小演奏廳一直是學校音樂班教學與展演重要的空間之一，近年因使用頻繁致座椅與地毯多有損壞，感謝市府提供經費補助更新，期待工程完成後能提供音樂班師生更優質的教學與展演環境。

新竹市教育處說明，「新竹好學」是市府團隊持續努力落實的教育願景，唯有讓學習環境中的各項軟、硬體設備提升，才能讓孩子安心學習、家長放心。市府將持續努力營造友善的學習環境，期待所有竹市的孩子都能在學習過程中找到屬於自己的舞台。