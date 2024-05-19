竹南科22日現場徵才 台積電、力積電等32家廠商設攤

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心5月22日，在竹南科學園區行政服務中心辦理徵才活動，現場台灣積體電路製造公司、力晶積成電子製造股份有限公司等18家科技業、製造業設攤，另有14家跨縣市廠商線上視訊面試，釋出逾550個職缺供選擇。

竹南科行政服務中心（竹南鎮科研路36號）22日上午9點至下午1點徵才活動，現場徵才廠商18家，除台積電、力積電，還有超豐電子、艾格生科技、錼創顯示、達輝光電、晶碩光學、鼎元光電、中國砂輪（晶圓廠）、友輝光電、民景企業、康普材料、京鼎精密、亞東工業、邁斯科生醫、高雄空廚、大潤發頭份店、統一超商。

14家視訊面試專區，包括中華蛋白、富佰客、裕盛工業、苗栗捲煙廠、青志金屬、華夏玻璃、澤野工程、丘森、沛涵、台灣一風堂、老爺關西高爾夫球場、惠揚小耶魯幼兒園、惠揚幼兒園、寶貝托嬰中心。

其中，台積電職缺全年不分區、不分職類技術員類6000名，及工程師類6000人，現場僅供諮詢、投遞履歷、無面談；力積電苗栗縣銅鑼科學園區新廠5月初甫啟用，力積電徵才活動現場，招募15名技術員，設備、製程工程師各10人。