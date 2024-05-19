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頭屋紓解壅塞 規畫打通任督二脈

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗25線頭屋外環道將從2線拓寬為4線車道，獲公路局6700萬元補助辦理，工程長度約700公尺，5月初發包後，預估明年6月前可完工。記者胡蓬生／攝影
苗25線頭屋外環道將從2線拓寬為4線車道，獲公路局6700萬元補助辦理，工程長度約700公尺，5月初發包後，預估明年6月前可完工。記者胡蓬生／攝影

國道1號頭屋交流道2013年通車後，苗栗、造橋、頭屋等地居民多從此處往返其他地區，造成台13省道頭屋市區路段通勤尖峰車流大，交通打結。為此，頭屋鄉公所爭取苗25鄉道拓寬並銜接市區中正街進行分流，縣府表示已將此處交通改善列為重大建設計畫，相關用地也正在辦裡都市計畫變更。

頭屋鄉長徐鑫榮表示，改善頭屋市區交通壅塞的長遠之計，應是由台72省道東西向快速道直接與國道1號銜接，但這類規畫工程浩大，非地方能力所及，所以選擇從苗25鄉道著手設計。

徐鑫榮指出，苗25鄉道頭屋外環道計畫從2線道拓寬為4線道，工程長度約7百公尺，已獲公路局補助6千7百萬元，預估明年6月前完工；至於苗25銜接中正街，工程關鍵在苗25鄉道旁有土堤阻隔，鄉公所的原計畫是設置水閘門通行，但法令不許可，現改採跨越土堤方式銜接外環道。

苗栗工商發展處表示，頭屋中正街銜接外環道的都市計畫變更位置在頭屋都計區西側邊界、後龍溪支流沙河溪邊，變更案已進入公開展覽。

國道 都市計畫

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