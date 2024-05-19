竹縣學校活動中心裝冷氣 9校先做

新竹縣今年起將陸續為縣內39所活動中心或禮堂沒有冷氣的學校補助裝冷氣，希望未來讓師生在夏天集會或上體育課時，不必再忍受室內的悶熱，第一梯次9所因有迫切需求，近日就將展開施工，希望趕在炎炎夏日來臨前啟用。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，學校活動中心是學生重要活動空間外，也常是社區活動的重要場所，因此希望透過這次補助裝冷氣，嘉惠師生及社區民眾，讓學校在夏季辦理室內活動時，能讓參與者感到舒適、提升活動品質。

自班班有冷氣政策推動後，新竹縣內各校普通教室皆已完成冷氣裝設，教育局在今年初針對各校調查活動中心或禮堂裝設冷氣需求，有39校回報沒有冷氣或因年久不堪使用，有裝設需求。

楊郡慈指出，39所學校有28所的活動中心從未裝過冷氣，將運用協助學校改善設施設備預算補助，第一批北埔國小、六家國小、員東國中等9所，粗估第一梯次裝設經費約2千萬元。

教育局要求39校裝冷氣前，應先行評估校內電力負載情形，若有調整必要將同時進行改善，避免未來校園用電超載造成跳電。

縣議員歐陽霆認為，教育局提撥預算為各校完善空調設備是好事，應審慎評估各校需求，避免排擠其他教育設備更新，也應重視學校是否有能力負擔後續電費。