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芎林雜木場大火 空品亮紅燈

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣芎林木材場悶燒，大量白色濃煙瀰漫周邊鄉鎮。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣芎林木材場悶燒，大量白色濃煙瀰漫周邊鄉鎮。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣芎林鄉昨傳出雜木堆置場大火，因大量易燃木材不斷悶燒產生煙霧，籠罩頭前溪河谷，就連新竹市區都聞得到燒焦味，消防局出動大批人車灌救仍難以撲滅，疑似業者未經通報大量堆置自燃釀禍，鄉公所盼縣府協助，要求業者把木材全部搬走；新竹縣農業局表示，該空地為農牧用地，堆置木材並不違法，無法強硬要求業者搬走。

芎林鄉長黃正彪表示，該處雜木堆置場疑似南投的菇農為了製作種菇用的太空包，不知從何運來大量廢木材，打碎製成太空包，去年就被發現，但今年數量突然暴增，木材堆到3、4層樓高，沒想到就傳出自燃起火。

據了解，木材場16日晚間就已經起火，但木材場員工3人沒有第一時間選擇報警，反而拿小水管澆灌試圖滅火，沒想到接連嗆傷送醫，前天上午才有民眾通報消防單位前來滅火，但火勢滅了又復燃，昨清晨更延燒面積達1萬平方公尺，昨天下午才被控制。

因大火造成空氣品質惡化，設置於芎林國中的空品監測器更一度亮起紅燈。黃正彪表示，該處屬露天木材堆置，無工廠登記，但農業處認為在農牧用地上堆木材不違法，公所束手無策，呼籲縣府介入。

新竹縣農業處強調空地只有堆放木材，沒有工廠加工，行為沒有違法；環保局則說，雖木材場燃燒木材沒有產生嚴重毒化物擴散，不過仍造成空品變差，利用電腦模擬空汙擴散結果幾乎覆蓋芎林往竹東一帶，將針對業者及地主管理不善造成木材自燃引發空汙開罰。

太空 新竹

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