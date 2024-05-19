桃市非法露營區 都計解套無共識

桃園市總共有151個露營區，但只有11個合法，非法業者爭取接受輔導盼能合法化，但位於都市計畫區又未申設休閒農場，不符現有規定。觀旅局、農業局及議員爭取，放寬桃園市都市計畫施行細則解套，但都發局認為不宜，施行細則牽一髮動全身。市府表示，將收集各方意見後再決定。

觀旅局表示，露營場管理要點目前無罰則，以輔導合法化為主，140家非法業者中，6家地目禁止開設露營場，2家仍營業挨罰6萬元；其他非法業者明年3月起，環境部取締汙水處理，屆時未完成改善也可能挨罰。

觀旅局指出，依據中央「露營場管理要點」及「桃園市都市計畫施行細則」等規定，業者只要做好水土保持、環保及一定比例下的低度開發，可在都市計畫風景區、露營區、保護區或非都土地丙種建地、遊憩、農牧、林業用地等單獨設立，但都計農業區得先成立休閒農場，才能設露營區。

有業者反映，早在政府頒布法令前已設立，現在竟成非法經營；若要符合現行法規，除了水土保持、環保規範，開發面積也受限，位於都計農業區得先成立比露營區規模更大的休閒農場，有許多行政流程要跑，也與只想經營露營區的理念不符，盼能解套。

桃園市議員簡志偉說，露營屬於低度開發設施，很多原鄉風景適合露營，建議放寬都計細則規定，讓都計農業區可直接設露營區，減少申請程序，有助於原住民族土地運用，創造就業機會，促進產業發展。

觀旅局解釋，露營區若不符地目使用規定，即使低度開發仍違法，管理要點近年放寬有條件合法化；目前有78家業者申請，尚無落日條款，但環境部預定明年3月起，取締沒有汙水處理設施的露營區。

觀旅局、農業局表示，輔導露營區合法化，希望修訂都計細則，納入「農業區可單獨設置露營業」。都發局持保守態度，認為要從長計議，指施行細則全市適用，無法限定特定地區，建議比照小烏來風景特定區透過變更土地使用分區解套。