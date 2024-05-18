桃園姊妹市再+1 貝里斯總理一句話逗笑張善政

桃園城市外交又往前邁進一步，市長張善政今在貝里斯總理布里仙諾見證下簽訂盟約，與貝里斯橘道鎮締結姊妹市，2人互贈城市特產，盼未來在農業、文化和觀光產業資源能有緊密交流。

雖然貝里斯橘道鎮市長拉德里克．雪普德未能來台，但布里仙諾昨率國家官員至桃園市遞約，同時帶來拉德里克的祝賀影片，張善政則請出桃園吉祥物阿桃園哥，高規格接待布里仙諾，也邀請對方明年再來台灣，參加由桃園舉辦的2025台灣燈會。

張善政表示，桃園與橘道鎮有多元族群共融、重視觀光資源等相似之處，本次締盟不但是桃園與橘道鎮，更是台灣與貝里斯合作的新里程碑，期待在既有的交流管道上增添豐富互動。

布里仙諾致詞時表示，期待在與台灣建交35年的基礎上，可以透過城市間的外交推動，有更緊密的合作。桃園不只是台灣的國門與工業重鎮，也結合多樣化的在地特色，舉辦許多豐富的節慶活動，使人想一再拜訪，是相當具有魅力的國際城市。

值得一提的是，布里仙諾為人親切風趣，媒體聯訪時主動替翻譯官拿麥克風，還打趣稱「我覺得自己很適合當記者了」，把一旁的張善政逗得開懷大笑。