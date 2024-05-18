三義雲火龍節迎龍、點睛揭序幕 稻草編龍成地方特色

苗栗縣三義雲火龍節系列活動上午在請神迎龍、開光點睛儀式中揭開序幕，5月25日主場活動將在三義河川加蓋廣場登場，下午5點由雙潭社區及各社團組成陣容龐大「跈龍遊庄頭」踩街，晚間6點半推出壓軸晚會。

三義雲火龍源於三義雙潭社區從大陸客家香火龍得到靈感，打造出具在地特色的雲火龍節慶，雲火龍以稻草、竹片、草繩等材料製作，成為地方一大特色，傳承客家先民傳統民俗及精神，曾多年被列為「客庄十二大節慶」，從2007年迄今已邁入第18年。

三義鄉公所上午在五穀宮廣場安排請神迎龍、開光點睛祭典，由縣長鍾東錦、三義鄉長呂明忠、代表會主席林盈富及五穀宮主委韓茂賢，分別為雲火龍點睛、點龍頭、點龍身、點龍尾，並在龍身插香祈福，隨後有舞龍表演，為今年雲火龍節揭開序幕。

鍾東錦指出，三義是苗栗縣雙慢城之一，也是全台木雕重鎮，更是台灣雲火龍的故鄉，民眾用稻草、稻稈、稻草繩、竹片編製草龍，龍身插滿祈福香火，因此稱為「雲火龍」，如今已發展成遶境平安，祈福避邪的民俗，期望客委會持續重視這項節慶，讓在地民俗文化傳承。