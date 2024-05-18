國一頭屋交流道讓市區大塞車 鄉公所2招要打通「任督二脈」

國道1號在苗栗縣設置頭屋交流道後，台13線公路頭屋市區路段，每逢尖峰時刻車流壅塞，鄉公所為降低上高速公路車流衝擊市區居民交通，爭取將苗25線道路從2線拓寬成4線車道，另外也規畫與市區中正街跨堤銜接，讓鄉民可避開車潮出行返家。

鄉長徐鑫榮說，第一階段苗25線道路5月初已發包，中正街部分也已進入都市計畫變更程序，盼兩項計畫成為打通市區交通改善的「任督二脈」。

縣府指出，頭屋交流道於2013年通車後，苗栗、造橋、頭屋地區居民多從頭屋交流道出入，近年台13線頭屋市區路段在尖峰時刻車流壅塞嚴重，影響在地居民交通，鄉公所提出中正街計畫道路延伸銜接苗25線頭屋外環道，盼紓解地區車流，縣府已列重大建設計畫，並配合辦理都市計畫變更。

徐鑫榮指出，苗25線頭屋外環道拓寬為4線車道，在縣府協助下獲公路局6700萬元補助，工程長度約700公尺，5月初發包後，預估明年6月前可完工。

至於與中正街銜接，工程關鍵在於苗25線道路旁有土堤阻隔，原考慮以穿越方式銜接，但法令不許可，目前改採跨越土堤方式銜接，約70公尺長度，連接後駕車往北居民可從外環道進入市區，另一端南向在「牛肚大王」路口進入中正街。

他表示，改善頭屋市區交通壅塞的長遠之計，應是由台72線東西向快速道直接與國道1號銜接，但這類規畫工程浩大，非地方能力所及。