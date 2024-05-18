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6月水蜜桃產季復興農民嘆開花率降低 「這裡」最嚴重

聯合報／ 記者翁唯真陳俊智／桃園即時報導
桃園復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，每年6月至8月是盛產季節，不過受氣候變遷逐年減產，有農民改良品種，種出黃金桃。記者翁唯真／攝影
桃園復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，每年6月至8月是盛產季節，不過受氣候變遷逐年減產，有農民改良品種，種出黃金桃。記者翁唯真／攝影

桃園復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，每年6月至8月是盛產季節，不過受氣候變遷逐年減產，其中高義里20公頃的種植面積，開花率僅約3至6成。農民表示，天氣變化讓開花狀況變差，結果率自然降低。

農民姜雲萍說，自己家在高義里卡維蘭部落種植近300顆水蜜桃樹，今年3月開花忽冷忽熱，又下雨，今年開花約5成，維持在20度左右溫度，才是適合水蜜桃開花的情況。大概去年開始天氣影響變化較嚴重，猴害的部分當然也有，不過都有圍電網及白天派人顧。

農民王娟表示，他們在高義里種植約5分地的水蜜桃，天氣影響開花大概只有6成，往年都可以到8成，現在要準備結果，但果實都小小的，這樣的狀況相信只會愈來愈嚴重，不過有研發新產品種黃金桃，會慢慢推廣。

復興區農會指出，水蜜桃種植地區主要是高義里、三光里及華陵里等地區，大約170公頃，往年產量約1100噸，今年各地都有部分災損情況，會再現勘確認。

桃園農業局說，今年的確有開花較不理想情形，確切的災損將會同農業部一同了解，若災損狀況超過種植面積2成，中央會啟動災損補助，1公頃補助9萬5000元。若面積未超過的會補助農民生產資材。

復興區長蘇佐璽表示，主要高義里雪霧鬧部落這幾年開花率有愈來愈低情況，今年約開花3成，22日將與農業部及農業局等單位現勘看災損，並長期研究雪霧鬧部落近年狀況，如何解決，其他地區相較零星。

復興區農會今年也與乖乖合作，運用去年水蜜桃次級品加工製成水蜜桃乖乖，除了推廣水蜜桃外，也讓農民能增加收入。

桃園復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，每年6月至8月是盛產季節，不過受氣候變遷逐年減產，桃園市長張善政（中）今至復興出席活動，關心農民。記者翁唯真／攝影
桃園復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，每年6月至8月是盛產季節，不過受氣候變遷逐年減產，桃園市長張善政（中）今至復興出席活動，關心農民。記者翁唯真／攝影

水蜜桃 災損 農民

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