古蹟關西分駐所辦公廳舍本體展開修復 將成旅遊資訊站

有濃厚日式建築氛圍的縣定古蹟關西分駐所，今天啟動第3期修復及再利用工程，預計2025年完工，將修復辦公廳舍及員警眷屬宿舍2棟古蹟本體建築，未來還將接續第4期修復，預定作為關西旅遊資訊站使用。

關西分駐所是新竹縣規模最大的警政類型文化資產，由日式木造宿舍建築群及融合洋式風格的辦公廳舍組成，先前已先完成一、二期修復日式木造宿舍作為藝文展演交流空間、咖啡廳，目前正動工第3期修復辦公廳舍及員警眷屬宿舍2棟古蹟本體建築，預計耗資4500萬元。

新竹縣府以「關西大客廳」概念，將分駐所作為歷史街區活化的核心，分期分區推動修復，預期分駐所修復完成後，將以分駐所為核心串連分駐所前的中正路老街文創產業商家，以及關西豐富多元的文化資產，如關西東安古橋、太和宮、台灣紅茶公司、豫章堂羅屋書房等，發展關西小鎮特色觀光。

文化部文資局長陳濟民表示，關西分駐所整修後可作為關西鎮對外旅遊的核心場域，整個園區未來搭配小鎮的人文景點，一定能串連出極具魅力的小鎮，吸引外地遊客造訪。

新竹縣長楊文科表示，關西分駐所是日治時期的警務官廳及官舍，以分駐所辦公廳舍、所長宿舍、員警宿舍形成完整區域，為新竹縣內唯一保留完整的警察聚落，除有部分建物增建改建外，原建物保留形貌達90%以上，2009年就被指定為縣定古蹟。