果樹不開花 桃園復興果農憂今年沒水蜜桃可採

桃園市復復興區農作以水蜜桃聞名，但受氣候變遷影響，產量逐年下滑，其中高義里最明顯，同樣20公頃的種植面積，10多年前能產10萬顆，去年只剩幾千顆，今年目前收成只有幾百顆，甚至有果樹沒開花，結不出果實，桃園市議員蘇偉恩盼政府協助農民解決問題；桃園市農業局表示，22日將與農業部前往高義里會勘，會有相關補助方案。

蘇偉恩表示，復興區整體的水蜜桃產量都在減少，高義里10年前水蜜桃產量最高可達10萬顆，但可能受氣候變遷影響，產量逐年銳減，情況越來越嚴重，雪霧鬧和上高義2個部落今年甚至有果樹沒開花結果，沒有收成，又找不到減產和不開花的原因，無法解決問題，農民苦不堪言。

蘇偉恩表示，部落族人多以農為生，水蜜桃產量銳減，直接影響生計，有些人已開始思考轉作其他作物，也有人考慮轉型發展民宿露營，但也有人想堅持下去，日前已跟復興區長反映此事，行政院農業部與桃園市農業局也排定5月22日前往現場會勘。

高義農民今天參加「2024花現台七繡球金針農遊趣」活動，現場也反映今年即便果樹有開花，花況也只有去年5、6成，產量下滑是可預期的結果，確實會衝擊生計。