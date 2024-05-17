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鄉親盼高鐵苗栗站增班 陳超明：已成功爭取每周加6班

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
高鐵苗栗站去年一年已突破百萬人次的旅客運量。記者胡蓬生／攝影
高鐵苗栗站去年一年已突破百萬人次的旅客運量。記者胡蓬生／攝影

高鐵苗栗站的旅客去年一年已突破百萬人次，立委陳超明爭取高鐵苗栗站增加班次， 今天有好消息傳出，陳超明表示高鐵公司今天派員到立法院向他說明，7月間每周可增加6個班次，未來達到每周320班次，提升苗栗鄉親搭乘高鐵的便利性。

陳超明指出，高鐵苗栗站每年搭乘人次不斷增加，2023年底已突破100萬人次，高鐵成為進出苗栗的最佳選擇，但因班次不夠多，跳島式的停靠，讓鄉親仍有搭乘上的不便，為爭取加班次，他3月向行政院總質詢要求增班，4月又邀高鐵公司討論。

他表示，高鐵公司今天特別派員到立法院向他說明，目前高鐵苗栗站每周有314班次停靠，7月間開始每周將增加6個班次，達到每周320班。感謝高鐵公司正視苗栗站運量正成長的事實，增班讓苗栗鄉親、洽商民眾及遊客搭乘高鐵更便利，也可拉近周邊縣市的同步發展；桃竹苗大矽谷計畫將成形，勢必高鐵搭乘需求也會大增。

高鐵苗栗站表示，目前還未接到總公司通知苗栗站增班的訊息，屆時增班列車的班次和時間確定，高鐵公司會向外界及苗栗鄉親公告周知 。

高鐵公司今天派員到立法院向立委陳超明（左）說明苗栗站增班的情況。圖／陳超明立委服務處提供
高鐵公司今天派員到立法院向立委陳超明（左）說明苗栗站增班的情況。圖／陳超明立委服務處提供

立法院 陳超明 高鐵

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