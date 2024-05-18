航空城拆遷重建 加發6補助獎勵

行政院昨天核定調整過的「桃園航空城拆遷重建方案補助標準」，確定加發6項補助獎勵，包括住家房屋補助費、安置街廓重建協助金、配合加速開發獎勵金、房租補助費、安置住宅售價調整，以及未選擇政府安置方案的區外安置者協助金。

行政院指出，近期營建物價上漲，為落實航空城先建後遷、安置居民，並保障拆遷戶居住權益，依內政部土徵小組2021年所做的附帶決議，副院長鄭文燦3月11日舉行專案小組會議時，承諾配合民眾重建時的營建物價波動指數，研議拆遷重建補助措施。

6項補助獎勵，一是「住家房屋補助費」，以建物補償費（救濟金）加計自動拆遷獎勵金的25%；二是加發「安置街廓重建協助金」，配回安置街廓建屋的安置戶可申請每建坪補助3萬元，上限300萬元。

三是加發「配合加速開發獎勵金」，目前尚未搬遷者，若在搬遷時限內完成搬遷，可多領15%建物補償費（救濟金）。四為加發「房租補助費」，已於2022年底前自動搬遷者，合法建物原為80萬，加發58萬元；非合法建物原為72萬元，加發52萬元。

五是「調降安置住宅售價」，每坪售價（不含車位）調降3萬元為原則，且不限制移轉年限；六是自行在區外蓋屋者若符合條件，每坪補助3萬元，上限180萬元。

行政院指出，已責成交通部盡速依上述原則修訂規定，實質協助民眾加速重建。